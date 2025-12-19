본문 바로가기
방미 위성락 "진전있었다…정상합의 후속조치 서두르기로"

김민영기자

입력2025.12.19 06:07

16일 마코 루비오 국무장관 회동
뉴욕서 한반도 문제 등 논의

미국을 방문 중인 위성락 대통령실 국가안보실장은 18일(현지시간) 한미 정상 간 합의한 내용의 후속 조치를 서둘러서 추진하기로 양국이 의견을 모았다고 밝혔다.


연합뉴스

연합뉴스

위 실장은 워싱턴에서의 전날까지 이틀간 일정을 마친 뒤 이날 언론과의 전화 통화에서 미측과의 이번 협의 성과를 묻자 "좋았다. (미국과의 협의에) 진전이 있었다"고 말했다.

위 실장은 이어 "(구체적 분야에서 어떤 성과가 있었다고) 단정 짓기는 어렵고, (양국 정상 간 합의에 대한) 후속 조치를 서둘러서 하기로 했다"고 밝혔다.


이번 출장은 한미 정상회담 공동 팩트시트에 담긴 합의 사항의 조속한 이행 방안을 논의하기 위한 자리로, 도널드 트럼프 행정부 장관들과의 회동을 통해 핵심 사안들에 대한 후속 조치를 신속히 추진하기로 공감대를 형성한 것으로 해석된다.


팩트시트에는 한국의 민수용 우라늄 농축 및 사용 후 핵연료 재처리에 대한 미국의 지지, 한국의 핵추진 잠수함 건조에 대한 미국의 승인 등의 내용이 포함됐다.

지난 16일 미국에 들어온 위 실장은 입국 당일 마코 루비오 미 국무장관 겸 백악관 국가안보보좌관과 만났으며, 이튿날(17일)에는 크리스 라이트 미 에너지부 장관과 면담했다.


위 실장은 이날 워싱턴DC에서 뉴욕으로 이동한 뒤 귀국한다.


위 실장은 뉴욕에서는 유엔 고위 인사들과 만나 한국-유엔 관계, 한반도 문제 등과 관련한 다양한 논의를 진행할 것으로 알려졌다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

