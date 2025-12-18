본문 바로가기
증권사들 질타한 금감원장 "투자자 보호 뒷전, 수수료만 치중"

이창환기자

입력2025.12.18 14:22

이찬진 금융감독원장

이찬진 금융감독원장

이찬진 금융감독원장이 국내 증권사들이 투자자 보호는 뒷전으로 한 채 눈앞의 단기적 수수료 수입 확대에만 치중하고 있다고 비판했다.


이 원장은 18일 서울 여의도 금감원에서 금융상황 점검회의를 개최하고 "최근 증권사들의 해외증권 중개시장 점유율 확대 경쟁이 갈수록 과열되는 가운데 투자자 보호는 뒷전으로 한 채 눈앞의 단기적 수수료 수입 확대에만 치중하는 것이 아닌지 심각한 우려가 있다"고 밝혔다.

그는 "증권사가 거래·환전 수수료 등으로 매년 이익이 크게 증가하고 있다"며 "반면 개인투자자는 이익이 전년보다 감소하는 가운데 상당수가 손실이고 해외 파생상품 투자에서는 큰 손실인 것이 이를 반증하고 있다"고 강조했다.


이어 "현재 진행 중인 증권사 해외투자 실태점검 대상을 확대하고 문제 소지가 확인된 증권사는 즉시 현장검사로 전환할 것"이라며 "투자자를 현혹하는 과장광고, 투자자 위험 감수 능력에 맞지 않는 투자권유, 투자위험에 대한 불충분한 설명 등 위법·부당행위 발견 시에는 해외주식 영업 중단 등 최고 수준으로 엄정 조치할 것"이라고 말했다.




이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr
