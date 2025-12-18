송종국 장녀 송지아, 삼천리 스포츠단 입단

부친 2002 한일 월드컵 축구 4강 주역

송지아가 삼천리 스포츠단에 합류했다.

삼천리 스포츠단은 18일 "송지아, 김민주, 홍진영 선수와 후원 계약을 했다"며 "선수들이 기량을 끌어올리고 좋은 성적을 거둘 수 있도록 지원할 것"이라고 밝혔다.

송지아가 삼천리 스포츠단 입단식 직후 소감을 말하고 있다.

송지아는 2002 한일 월드컵 축구 4강 신화의 주역, 송종국의 장녀다. 2013년 아버지와 함께 출연한 예능 프로그램 '아빠 어디가?'에서 깜찍한 모습으로 대중에게 많은 사랑을 받았다. 골프 선수로 성장한 그는 올해 한국여자프로골프(KLPGA) 점프(3부) 투어에서 상금 순위 10위에 올라 정회원 자격을 취득했다.

김민주는 지난 4월 KLPGA 투어 iM금융오픈에서 통산 첫 우승을 달성한 기대주다. 2020년 KLPGA 투어에 입회한 뒤 꾸준한 성적을 거뒀다. 올해는 우승을 포함해 5차례 톱 10 성적을 냈다.

2000년생 홍진영은 홍덕산 전 한국프로골프협회(KPGA) 회장의 손녀다. 아버지는 KPGA 프로 출신 홍명국씨다. 그는 '골프명가'에서 자랐고, 2018년 KLPGA에 입회했다. 이후 드림(2부) 투어와 정규 투어에서 활약을 이어왔다.

올해 창립 70주년을 맞이한 삼천리그룹은 이번 선수 영입을 통해 고지우, 고지원, 마다솜, 박보겸, 서교림, 이세희, 이재윤, 전예성, 최가빈, 정지현 등 총 13명으로 구성된 삼천리 스포츠단을 운영하게 됐다.





