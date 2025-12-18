대통령 경호처, 인사·조직·문화 개편…"신뢰받는 기관 도약"

국민주권정부 출범 후 쇄신 박차

쇄신 작업 종합점검

대통령경호처가 창설 62주년을 맞아 국민주권정부 출범 후 추진한 쇄신 작업을 종합점검하고 새로운 '청와대 시대'에 부합하는 신뢰받는 전문 경호기관으로의 도약을 다짐했다.

황인권 대통령경호처장은 15일 대통령실 대강당에서 개최된 창설기념식에서 "올해는 새로운 정부 출범 이후 우리 스스로에 대한 성찰과 국민께 잘못을 사죄하고 변화의 첫걸음을 내딛는 의미 있는 한 해였다"며 "핵심 과제로 인적·조직 쇄신과 조직 문화 개선을 추진했다"고 밝혔다. 이어 "내년에는 이런 변화가 일시적 조치가 아니라 새로운 표준으로 뿌리내리는 해가 돼야 한다"고 강조했다.

대통령경호처는 지난 6월 새 정부 출범 이후 조속한 경호업무의 정상화와 헌법적 가치에 부합하는 공적 경호기능 확립을 목표로 △인사 △조직 △문화 △경호업무체계 등 4개 분야에 대해 근본적인 문제점을 도출하고 쇄신 작업을 진행했다. '12.3 내란' 사태와 관련해 직원들의 불법행위 참여 및 협조 유형을 면밀히 분석하고, 행위의 중대성·직접성·지휘 책임 여부 등을 기준으로 무관용 원칙에 따라 책임 소재를 명확히 했다. 또 주요 권한의 과도한 집중을 방지하고, 경호환경의 복잡성과 다양성이 확대되는 시대 변화에 맞춰 유사 기능 통폐합 및 소속 변경 등으로 행정 조직을 슬림화하는 한편 경호 현장을 중심으로 조직 기능을 강화했다.

수평적이고 협력적인 조직 문화 정착을 위한 노력도 병행했다. 황 경호처장은 취임 이후 6개월 동안 전 직원을 대상으로 한 소통 간담회('처장과의 톡톡')를 통해 현장 의견을 직접 청취하고 △제도·정책 △조직 문화 △업무개선 △교육·역량 강화 △근무환경·복지개선 등 5개 분야에서 총 50여 건의 핵심과제를 도출했다.

대통령경호처는 "이번 쇄신을 지속 가능한 변화의 출발점으로 삼아 앞으로도 헌법과 법률에 기반해 '열린 경호, 낮은 경호' 원칙을 확고히 지켜나갈 계획"이라며 "경호대상자와 국민의 안전을 최우선 가치로 두고, 투명하고 책임 있는 경호체계를 정착시켜 신뢰받는 전문 경호기관으로 자리매김해 나가겠다"고 했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



