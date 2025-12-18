서울시, 지하철 1·4호선 남영동 역세권에 284가구 공동주택 조성[부동산AtoZ]

공공기여로 용적률 최대 665% 완화

서울 용산구 남영동에 284가구 규모의 공동주택과 업무 시설이 들어선다.

서울시는 제19차 도시계획위원회를 개최하고 용산구 남영동 31-1번지 일대 도시관리계획(용도지역) 변경(안), 남영동4-2구역 도시정비형 재개발사업 정비구역 지정 및 정비계획 결정(안)을 수정가결했다고 18일 밝혔다.

해당 지역은 서울역과 용산역을 잇는 한강대로 간선변에 위치한 곳이다. 지하철 1·4호선이 인접해 있는 역세권이지만, 노후 건축물 비율이 90%에 이른다. 아울러 사업체 및 종사자 수가 지속적으로 증가하고 있는 반면 지역 내 거주자는 감소하고 있어 도심 공동화가 가속화되고 있는 지역이기도 하다.

이번 결정으로 간선변 후면부에 있는 필지의 용도지역이 제2종일반주거지역에서 일반상업지역으로 상향됐다. 시는 공동주택 284가구와 연면적 약 2만㎡ 규모의 업무·판매시설을 계획했다.

또 정비기반시설·공공시설 등의 공공기여를 통해 용적률을 최대 665%까지 완화했다. 인접한 주한미대사관과 용산공원을 고려한 스카이라인 창출을 위해 높이계획은 한강대로변 100m, 용산공원변 70m로 적용했다. 공공기여시설로는 어르신 여가·문화시설과 공공 산후조리원 도입한다는 방침이다.

이 외에도 한강대로변으로 공개공지를 조성하고 숙대입구역 5·6번 출입구를 대지 내로 옮기는 등 보행 환경도 개선한다.

시는 "이번 남영동4-2구역 도시정비형 재개발사업의 정비구역 지정으로 남영동 일대가 서울역과 용산역을 잇는 중심 관문이자 새로운 복합 중심 공간으로 재편되기를 기대한다"고 밝혔다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr



