본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

'음주 뺑소니' 복역 김호중, 성탄절에 못 나온다…가석방 '부적격'

박은서인턴기자

입력2025.12.18 07:56

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

법무부 가석방심사위, 죄질·재범 위험성 고려
형기 3분의1 지나 자동 심사 대상…결과 불허

음주운전 뺑소니 사고로 실형을 선고받고 복역 중인 가수 김호중씨(34)가 성탄절을 앞두고 진행된 가석방 심사에서 부적격 판단을 받았다.

가수 김호중. 아시아경제DB

가수 김호중. 아시아경제DB

AD
원본보기 아이콘

17일 법조계에 따르면 법무부 산하 가석방심사위원회는 이날 가석방 대상 수용자들에 대한 심사를 진행한 결과 김씨를 가석방 부적격자로 판단한 것으로 전해졌다. 이날 적격 판단을 받은 수용자들은 오는 24일 오전 10시 전국 55개 교정시설에서 출소하게 된다.


형법에 따르면 유기징역을 선고받은 수형자는 형기의 3분의 1이 지나면 가석방 심사 대상이 될 수 있다. 김씨 역시 나이와 범죄 동기, 죄명, 재범 위험성 등을 고려해 관련 법령에 따라 자동으로 심사 대상에 포함됐지만 죄질이 나쁜 점 등을 이유로 가석방 부적격 판단을 받은 것으로 보인다.

김씨는 지난해 5월9일 오후 11시44분쯤 서울 강남구 압구정로에서 술을 마신 상태로 차량을 운전하다 중앙선을 침범해 마주 오던 택시와 충돌한 뒤 현장을 이탈한 혐의로 구속기소됐다. 이후 매니저에게 대신 자수하도록 한 사실도 드러나 특정범죄 가중처벌법상 위험운전치상 등의 혐의가 적용됐다.


당초 김씨는 음주운전 사실을 부인했으나 사고 발생 약 열흘 만에 범행을 인정했다.




박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"놀라고 있다" 역대 4번째 연간 '하락세 전망'…대형 악재 없는데 비트코인은 왜 "놀라고 있다" 역대 4번째 연간 '하락세 전망'…대... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

올해 돌아보니…우리 가족 "오구오구" 내 지갑은 "에구에구"

LG 에어컨 로고 뗐더니 진짜 金이였다 '대박'

'음주 뺑소니' 복역 김호중, 성탄절에 못 나온다…가석방 '부적격'

롭 라이너 감독 부부 살해 혐의 아들 첫 법정 출두

서울 최대 '아파트 공화국' 송파, 전국 상승률 1위 비결은 '육각형 입지'

서울시장 바뀌면 재개발 올스톱?…정원오의 대답은

미·러, 주말 마이애미 회동…우크라이나 종전 돌파구 나올까

새로운 이슈 보기