고환율에 들썩이는 수입물가, 11월 영향 가장 컸다 [3분 브리프]

①환율영향, 1~9월 -0.21%→10~11월 1.9%로 확대

②글로벌 자산운용사, 주식에 올인…현금 보유 역대 최저

③기업대출 급증 속 연체율·부실채권 동반 상승

MARKET INDEX

○미 뉴욕증시 오라클發 'AI 거품' 우려에 일제 하락

○FT "오라클, 데이터센터 투자 유치 난항"

○AI 투자 과열 우려에 기술주 투심 급랭

TOP 3 NEWS

■ 환율이 밀어올린 수입물가, 11월 영향 가장 컸다…국내 물가 영향은 ○환율영향, 1~9월 -0.21%→10~11월 1.9%로

○1~3개월 시차두고 국내 물가에 영향

○"석유류는 이미 영향"…"우려만큼 크진 않을 것" 시각도

■ AI 고점 논란에도…글로벌 자산운용사, 현금 대신 주식 ○현금 비중 3.3% 역대 최저

○실적 개선 금리 인하 기대감

○대형기술주 원자재 비중 확대

■ 기업대출 연체율·부실채권 '빨간불'…"비제조업 관리 필요" ○KDB미래전략연구소 보고서

○"고환율·美 관세 등 채무상환능력↓ 우려"

○건설업 등 비제조업 대출자산 건전성 관리 제언

그래픽 뉴스 : 현대차-딥엑스, 내년 산업용 AI 로봇 만든다

○현대차로보틱스랩, 내년 새 로봇 공개할 듯

○딥엑스 NPU M1 탑재…AI 모델 검증 확대

○현대차그룹 대규모 투자, 국내 생태계 기대

돈이 되는 法

■ 김·장 선두권, 세종·율촌 약진 ○김·장, 17개 분야 Band 1…국내 로펌 최다 최상위

○세종·율촌 상승, 태평양·광장 일부 조정

○국제중재·해운서 부티크 로펌 약진

■ 7조 피해 테라 루나 사태…권도형, 한국 송환 시 처벌 수위는? ○테라·루나 폭락으로 대규모 투자자 피해

○권도형, 체포 뒤 미국 송환·거액 벌금 합의

○향후 한국 송환돼 추가 재판 가능성

■ 하급심 국선 지원자 20%↓ ○최근 10년간 하급심 국선변호사 지원자 감소

○보수·실비 보전 문제와 업무 부담 주요 원인

○대법 국선 지원은 36% 늘어 대조

오늘 핵심 일정

○국내

코스닥 알지노믹스 상장, 확정공모가 2만2500원

코스닥 세미파이브 청약, 확정공모가 2만4000원

○해외

00:30 미국 원유재고

21:00 영국 금리결정 (12월)

21:00 영국 영국은행 인플레이션 서한

22:30 미국 소비자물가지수 (MoM) (11월)

22:30 미국 필라델피아 연은 제조업활동지수 (12월)

22:30 미국 신규 실업수당청구건수

22:30 미국 연속 실업수당청구건수

22:30 캐나다 주간 평균 수익 (YoY) (10월)

◇점심&퇴근길 날씨 ○최저기온 -2℃( ▼ 4 ℃) ｜최고기온 : 7℃(0 ℃)

○강수확률 오전 0%｜오후 0%

○미세먼지 오전 보통｜오후 보통

