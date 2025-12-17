휴이엠컴퍼니, 연속 환경보전 활동… ESG 기반 노을공원 생태복원 동참

휴이엠헤어, 로이드밤헤어 등 국내 미용 프랜차이즈 브랜드 운영 및 다양한 파트너십 기반의 뷰티 플랫폼 사업을 전개하는 (주)휴이엠컴퍼니는 노을공원 시민모임과 함께 나무심기 봉사활동을 진행하며 ESG 경영 실천에 앞장섰다고 밝혔다.

이번 활동은 지난해에 이어 두 번째로 진행된 환경보전 프로그램으로, 지속 가능한 경영 기조를 담은 대표적인 사회공헌 활동이다.

휴이엠컴퍼니는 지난해 씨드뱅크 만들기 체험과 묘목 50그루 심기 활동으로 난지도 도시숲 복원 프로젝트에 첫 발을 내디뎠으며, 올해는 묘목 식재에 집중해 공원의 생태환경 개선을 지원했다.

이번 봉사활동에는 임직원 21명이 참여해 묘목을 직접 심고, 조성지 정비 및 생육 기반 조성 작업을 함께 진행했다. 행사는 과거 쓰레기 매립지였던 난지도를 생태공원으로 되살리는 데 힘쓰고 있는 '노을공원시민모임'과의 협업으로 이루어졌다.

노을공원시민모임 관계자는 "기업의 지속적인 참여가 난지도 복원에 큰 힘이 된다"며 "휴이엠컴퍼니의 연속적인 관심과 지원이 생태 회복에 실질적인 변화를 가져오고 있다"고 말했다.

휴이엠컴퍼니 관계자는 "두 해 연속 임직원과 함께 환경 보호 활동에 참여하게 되어 더욱 뜻깊었다"며 "ESG 경영 실천을 위한 친환경 활동과 지역사회 상생 프로그램을 앞으로도 꾸준히 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

휴이엠컴퍼니는 향후 환경보전 활동의 연례화와 더불어 사내 친환경 캠페인 및 지역사회 참여형 프로젝트를 도입해 지속 가능한 사회적 가치 실현에 힘쓸 계획이다.





