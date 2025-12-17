국제유가 약 5년 만에 최저…WTI, 배럴당 55달러 붕괴(종합)

러·우 휴전 기대

OPEC+ 증산에 공급 과잉 전망 확산

국제유가가 러시아와 우크라이나 간 전쟁 종식 가능성과 공급 과잉 전망이 맞물리며 큰 폭으로 하락해 약 5년 만에 최저 수준으로 내려앉았다.

16일(현지시간) 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부텍사스산원유(WTI)는 전 거래일보다 2.7% 하락한 배럴당 55.27달러로 마감했다. WTI는 장중 한때 배럴당 54.98달러까지 떨어지며 2021년 2월 이후 4년 10개월 만에 최저치를 기록했다.

글로벌 원유 가격 벤치마크인 브렌트유는 전일 대비 2.7% 떨어진 배럴당 58.92달러에 거래를 마쳤다.

유가 하락의 배경으로는 글로벌 원유 공급 증가와 지정학적 긴장 완화 기대가 동시에 작용하고 있다. 특히 우크라이나 전쟁을 둘러싼 지정학적 리스크가 완화될 수 있다는 관측이 유가에 하방 압력을 가하는 모습이다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 오는 25일 크리스마스를 시한으로 우크라이나에 러시아와의 평화 협정 수용을 압박하고 있다는 점이 알려지면서, 전쟁 장기화로 인한 원유 공급 차질 우려가 약화됐다는 평가가 나온다.

여기에 석유수출국기구(OPEC) 플러스(+) 회원국들이 수년간 유지해 온 감산 기조를 사실상 종료하고 생산을 빠르게 확대하면서, 시장에서는 공급 과잉 전망이 한층 짙어지고 있다. 원유 시장에서 올해와 내년 모두 공급이 수요를 초과할 것으로 예상되는 가운데, 국제에너지기구(IEA)는 내년 공급 과잉 규모가 사상 최대에 이를 것으로 내다봤다.

누르 알 알리 블룸버그 전략가는 "공급이 수요를 앞지르고 있다는 증거가 쌓이면서 이달 들어 원유 시자으이 매도세가 가속화되고 있다"고 분석했다.

미국 경기 둔화 가능성 역시 유가에 부담 요인이 되는 상황이다. 이날 미 노동부 산하 노동통계국(BLS)이 발표한 11월 고용 보고서에 따르면 비농업 부문 신규 고용은 6만4000건 증가했다. 이는 연방정부 인력 감축 영향으로 10월 비농업 고용이 10만5000건 감소했던 것과 비교하면 증가세로 전환된 수치다. 그러나 실업률은 4.6%로 상승해 2021년 9월 이후 가장 높은 수준을 기록하며 노동시장 냉각 우려를 키웠다.

리스타드 에너지의 호르헤 레온 지정학 분석 수석은 "러시아와 우크라이나 간 (휴전) 합의가 이뤄질 경우 우크라이나의 (러시아) 석유 인프라 공격과 미국의 대러 제재가 빠르게 해제될 가능성이 크다"며 "이 경우 단기적으로 러시아 원유 공급 차질 위험이 크게 줄어들고, 현재 해상에 저장된 1억7000만배럴 규모의 러시아산 원유가 시장에 복귀할 수 있다"고 분석했다. 그는 이어 "미국의 대러 제재가 종료될 경우 산유국이 원유 증산에 나설 가능성이 높다고 봤다.

전문가들은 당분간 국제유가의 약세 흐름이 이어질 가능성이 크다고 보고 있다.

미쓰비시UFG파이낸셜그룹(MUFG)의 김수진 애널리스트는 "OPEC+와 다른 지역의 생산 증가가 대러 제재 완화 가능성과 맞물리며 유가에 추가적인 하방 위험으로 작용하고 있다"며 "국제유가는 연간 기준 하락세를 기록할 가능성이 크다"고 말했다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr



