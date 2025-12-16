본문 바로가기
인텔, 대관담당으로 트럼프 부보좌관 출신 영입

이승형기자

입력2025.12.16 13:40

시계아이콘00분 33초 소요
정부 업무 총괄 맡아…근무는 워싱턴서

미국 반도체 기업 인텔이 대관 담당 임원에 도널드 트럼프 미 대통령의 백악관 참모를 영입했다.


로이터연합뉴스

로이터연합뉴스

인텔은 로빈 콜웰 대통령 부보좌관 겸 국가경제위원회(NEC) 부국장을 정부 관계 담당 수석부사장으로 선임했다고 15일(현지시간) 밝혔다. 콜웰 수석부사장은 인텔의 정부 관련 업무를 총괄하며 인텔 본사가 있는 캘리포니아가 아니라 워싱턴DC에서 근무하게 된다. 립부 탄 최고경영자(CEO)는 콜웰 수석부사장에 대해 "폭넓은 경험과 법률·정책 환경에 대한 깊은 이해가 인텔에 자산이 될 것"이라고 했다.

인텔의 최대 주주는 미국 정부다. 트럼프 대통령은 반도체법(칩스법)에 따라 지급한 보조금의 대가로 정부가 인텔 지분 10%를 넘겨받기로 지난 8월 탄 CEO와 합의했다.


또 인텔은 기술·마케팅 부문 임원 인사도 이날 발표했다. 지난달 사친 카티 수석부사장이 오픈AI로 이적한 이후 공석이 된 최고기술책임자(CTO)는 푸시카르 라나데 CEO 수석보좌관이 임시 겸임하게 됐다.


아울러 인텔은 최고 마케팅·커뮤니케이션책임자(CMCO)로 현재 인수 협상 중인 반도체 스타트업 삼바노바의 애니 셰이 웨케서 최고마케팅책임자(CMO)를 영입해 임명했다. 삼바노바는 탄 CEO가 이사회 의장이자 주요 투자자로 참여하고 있어 인텔의 인수 추진과 관련해 논란이 제기된 바 있다.




이승형 기자 trust@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

