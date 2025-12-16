우리투자증권, 국내주식 첫거래 이벤트…최대 80만원 혜택

22일까지 국내주식 첫 거래 고객 대상

거래금액 구간별 현금 리워드

최대 80만원 지급

우리투자증권이 신규 투자자의 국내 주식 첫 거래를 지원하기 위해 오는 22일까지 '국내주식 첫거래 챌린지' 이벤트를 진행한다.

이번 이벤트는 우리투자증권에서 국내 주식 거래 경험이 없는 고객이라면 누구나 참여할 수 있다. 이벤트 기간 중 일반종합계좌를 신규 개설한 고객과 기존 계좌 보유 고객 중 이벤트 시작일 전까지 국내 주식 거래 내역이 없는 고객 모두 이벤트 대상에 포함된다.

기간 내 국내 주식, 주식형 및 주식혼합형 ETF/ETN 거래 합산금액에 따라 현금 리워드를 차등 지급한다. 온·오프라인 거래를 합산한 금액이 ▲300만원 이상 시 1만원 ▲5000만원 이상 시 2만원 ▲1억원 이상 시 5만원 ▲10억원 이상 시 10만원 ▲20억원 이상 시 20만원 ▲50억원 이상 시 40만원 ▲100억원 이상 거래 시 최대 80만원의 리워드 혜택을 받을 수 있다. 단, 제세공과금(22%) 발생 시 고객 부담이며 구간별 중복 혜택은 적용되지 않는다.

우리투자증권의 우리WON MTS는 초보 투자자도 쉽고 편리하게 이용할 수 있도록 사용자 친화적인 UI·UX를 제공하고 있다. 초성과 유의어 검색이 가능한 스마트 검색 기능과 함께 AI 기술을 적극적으로 활용해 고객에게 최적화된 투자 정보를 선별해 제공하고 있다.

우리투자증권 관계자는 "새롭게 주식 시장에 진입하는 고객들이 성공적인 첫걸음을 뗄 수 있도록 실질적인 혜택을 담은 이벤트를 마련했다"며 "앞으로도 고객의 투자 여정에 즐거움을 더하고 투자 부담을 낮출 수 있도록 고객 눈높이에 맞춘 서비스를 지속 확대할 계획"이라고 말했다.

이벤트 참여는 우리투자증권 모바일 앱 '우리WON MTS'에서 신청할 수 있으며, 자세한 내용은 앱 또는 홈페이지 내 공지사항을 통해 확인할 수 있다.

김진영 기자 camp@asiae.co.kr



