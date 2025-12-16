의정부시, 연말 겨울 낭만 명소 5곳은 어디?

의정부시, 연말 겨울 낭만 명소 5선 선정

별빛로·천문대·빙상장 등 ‘어둠을 켜고 온기를 입다’

경기 의정부시(시장 김동근)는 크리스마스와 연말연시를 앞두고 가족과 연인, 이웃이 함께 특별한 시간을 보낼 수 있는 '의정부 겨울 낭만 명소 5선'을 선정했다고 16일 밝혔다.

이번 낭만 명소는 '의정부, 어둠을 켜고 온기를 입다'를 테마로 마련했다. 화려한 볼거리 중심의 관광지 소개에서 벗어나, 익숙한 일상 공간을 재조명하고 소외된 장소에 활력을 더하는 등 도시 공간의 가치를 새롭게 바라보는 데 초점을 맞췄다.

시는 각기 다른 '낭만'을 주제로 ▲행복누리공원 ▲의정부 천문대 ▲의정부 실내빙상장 ▲의정부 제일시장 ▲시청 앞 아름다운 산책 별빛로 등 5곳을 선정했다.

가장 눈길을 끄는 곳은 '반전의 낭만'을 주제로 한 '행복누리공원'(가능동 호호당 2호점 인근)이다. 1호선 철도 고가 하부에 위치한 이곳에서는 오는 19일부터 25일까지 7일간 '행복누리 선물트리' 행사가 열린다.

주민들이 만든 조형물과 따뜻한 느낌의 조명이 어우러져, 고가 하부 공간을 겨울철 낭만을 느낄 수 있는 경관 공간으로 재해석할 예정이다. 또한 19일 오전 10시와 20일 오전 11시 및 오후 1시에는 지역 어린이집과 시민이 참여하는 소품 제작·전시 프로그램도 운영해 '공간 재생'의 의미를 더한다.

'동심의 낭만'을 느낄 수 있는 '의정부 천문대'도 겨울철에 찾기 좋은 장소다. 겨울철은 대기가 비교적 투명해 천체 관측에 유리한 시기로, 천문대에서는 주간 태양 관측(오전 10시~낮 12시, 오후 1시~오후 5시)과 야간 천체 관측(오후 7시 이후) 프로그램을 운영한다. 또한 매월 마지막 주 수요일에는 심야 관측 프로그램도 함께 진행해 별을 사랑하는 시민들의 발길을 이끈다.

활력 넘치는 '설렘의 낭만'을 원한다면 '의정부 실내빙상장'이 제격이다.

국가대표급 빙질을 자랑하는 이곳은 오전 10시부터 오후 5시 50분까지 운영되며, 남녀노소 누구나 저렴한 비용으로 스케이팅을 즐길 수 있다. 다만 매월 마지막 주 월요일과 명절 연휴에는 휴관한다.

'일상의 낭만'을 느낄 수 있는 장소로는 '의정부 제일시장'이 있다.

경기북부 최대 규모의 전통시장으로, 겨울철에는 시장 특유의 분위기와 함께 다양한 먹거리를 즐길 수 있다. 떡볶이 골목과 호떡, 어묵 등 길거리 음식은 방문객들이 시장의 일상을 자연스럽게 체험할 수 있는 요소다.

마지막으로 '위로의 낭만'을 주제로 한 '아름다운 산책 별빛로'는 도심 속 야간 경관 공간이다.

내년 2월까지 운영되며, 시청 앞 가로수에 조명을 설치해 겨울철 야간 보행 환경에 볼거리를 더한다. 어둠이 내려앉은 거리를 밝히는 황금빛 조명은 한 해를 바쁘게 보낸 시민들에게 조용한 위로의 메시지를 전한다.

박혜경 도시디자인과장은 "이번 겨울 명소 5선은 거창한 여행이 아니더라도 우리 동네와 이웃 곁에서 충분히 행복할 수 있음을 보여주는 공간들"이라며 "특히 '행복누리 선물트리'처럼 도시 곳곳의 다양한 공간에 시민의 온기가 스며들 수 있도록 다양한 공간 실험을 지속해 나가겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



