홍천군, '로맨틱한강 크리스마스 마켓' 참여…청정 농특산물 선보인다

홍천군, 서울 뚝섬한강공원서 농특산물 직거래 홍보

직거래 장터 통해 도시 소비자와 만나는 홍천 농특산물

강원도 홍천군은 오는 19일부터 25일까지 서울 뚝섬한강공원에서 열리는 '2025 로맨틱한강 크리스마스 마켓'에 참여해 관내 우수 농가가 직접 생산한 농특산물을 선보인다고 16일 밝혔다.

지난해 열린 로맨틱 한강 2024 행사 모습. 홍천군 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 행사는 서울시가 주최하는 겨울철 대표 상설 행사로, 크리스마스 분위기 속에서 시민들이 다양한 먹거리와 체험 콘텐츠를 즐길 수 있는 도심형 축제다. 홍천군은 행사 기간 중 '서로장터' 프로그램에 참여해 한강 상류인 홍천강에서 시작된 청정 농특산물을 도시 소비자에게 직접 소개할 예정이다.

이번 마켓에는 △달스팜(오미자청 및 가공제품) △샵봉초콜릿(빈투바 초콜릿, 카카오차) △티앤라이프(허브차) △별땅한과하루견과(강정) △기리네표고(표고탕수) 등 홍천을 대표하는 5개 농가가 참여해 겨울철에 어울리는 다양한 농특산물과 가공상품을 선보인다.

홍천군 유통사업단은 이번 참여를 통해 단기적인 판매 성과뿐만 아니라 도시 소비자와의 접점을 확대하고, 농가의 유통 역량과 자생력을 높이는 계기로 삼을 계획이라고 설명했다. 또한 앞으로도 서로장터 등 지역 상생형 직거래 장터에 꾸준히 참여해 농가가 스스로 판로를 개척할 수 있도록 지원을 이어갈 방침이다.

한편, '2025 로맨틱한강 크리스마스 마켓'은 연말연시 한강을 찾는 시민과 관광객을 대상으로 다양한 문화 콘텐츠를 제공하는 서울시 대표 겨울 행사로, 홍천군은 이번 참여를 통해 지역 농특산물의 인지도를 높이고 도시 소비자와의 교류를 확대할 수 있을 것으로 보고 있다.





홍천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



