화순군-한국광해협회, 폐광지역 광해방지사업 추진 '맞손'

호남취재본부 신동호기자

입력2025.12.16 09:23

일자리 창출·지역경제 활성화 기대

전남 화순군이 지난 15일 한국광해협회와 폐광지역 광해방지사업의 효과적 추진을 위해 손을 맞잡았다.

폐광지역 지속가능한 발전 위한 업무협약 체결 단체 기념사진. 화순군 제공

폐광지역 지속가능한 발전 위한 업무협약 체결 단체 기념사진. 화순군 제공

16일 군에 따르면 이번 협약은 폐광지역 광해방지사업을 체계적으로 추진하고, 폐광지역의 환경복원과 지역사회의 지속 가능한 발전을 도모하기 위한 것으로 더욱 안전하고 쾌적한 환경 조성과 지역경제 활성화를 공동 목표로 설정했다.


군은 신속한 인허가 처리, 행정 지원 강화, 주민 의견 수렴 등을 통해 사업이 원활히 진행되도록 협조하고, 한국광해협회는 지역 업체 활용과 지역 주민 우선 채용을 통해 일자리 창출과 지역경제에 실질적인 도움을 줄 계획이다.

김장남 한국광해협회 회장은 "군과의 협력을 통해 화순군 발전에 이바지할 수 있도록 노력하고, 광해방지사업 분야의 모범 사례를 만들어 나가겠다"고 말했다.


구복규 군수는 "이번 협약을 통해 쾌적한 환경을 조성하고 지역 주민의 삶의 질을 높이는 데 의미 있는 계기가 될 것이다"며 "앞으로도 한국광해협회와 긴밀히 협력해 광해방지사업을 성공적으로 추진해 지역 경제 활성화에 도움이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.




호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
