우주청·해경·항우연, 초소형위성체계 운영·활용 방안 논의

해양영역인식체계 고도화 위한 협력 강화…위성 활용 실효성 점검

우주항공청과 해양경찰청, 한국항공우주연구원이 초소형 위성 체계의 효율적 운영과 활용 방안을 모색하기 위해 머리를 맞댔다. 해양 감시와 재난·재해 대응 역량 강화를 위한 위성 활용 협력이 본격화되고 있다.

우주청은 해경, 항우연과 함께 15일부터 이틀간 '제4회 초소형 위성 체계 운영 및 활용 워크숍'을 공동 개최했다고 밝혔다. 이번 워크숍은 현재 개발 중인 초소형 위성 체계의 성공적인 구축과 향후 활용 증진을 위한 정보 공유와 협력 방안 논의를 위해 마련됐다.

그간 우주청과 해경은 광범위한 우리 해역을 신속하고 정밀하게 감시·대응하기 위한 해양 영역 인식체계(MDA) 구축을 목표로 초소형 위성 체계 개발사업을 다부처 협력으로 추진해 왔다. 이 가운데 핵심 과제인 위성정보 융합·분석을 위한 활용시스템 개발은 항우연이 맡고 있다.

올해로 4회째를 맞은 이번 워크숍에는 향후 위성을 운용할 정부 부처와 연구기관, 위성 개발·운영·연구 분야 전문가 등 약 100여 명이 참석해 실질적인 위성 활용 확대 방안을 논의했다.

워크숍에서는 초소형 위성 체계 지상체 및 활용시스템 개발 사업의 추진 경과를 공유하는 한편, 레이다(SAR)와 선박자동식별장치(AIS) 탑재체, AI 기반 다중위성 활용 모니터링, 해양 원격탐사 분석 기술 등 최신 기술 동향과 적용 가능성에 대한 전문가 발표가 이어졌다.

여성수 해경 경비국장은 "인공위성은 해양 영역 인식체계 구축의 핵심 감시 자산"이라며 "개발 단계부터 운용 부처와 연구기관 간 긴밀한 협력이 필요하다"고 전했다. 김진희 우주항공청 인공위성부문장은 "초소형 위성 체계 운영 및 활용 논의를 통해 재해·재난에 대한 신속 대응 등 국민 안전을 위한 위성 활용을 적극 지원하겠다"며 "우주 핵심기술 확보와 국내 발사체 발사 기회 제공을 통해 우주산업 육성에도 기여하길 기대한다"고 말했다.





