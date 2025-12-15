대전국토청, 청주 3순환로 '국동교차로' 16일 오후 4시 개통

국도 25호선 청주시 3순환로 전 연결로 개통



141억원 투입...1년 8개월 공사 기간 거쳐 완공

청주시 국도대체우회도로 3순환로 중 충북 청주시 청원구 내수읍 국동리에 위치한 국동교차로의 청주·보은 방향 연결로 공사가 완료돼 16일 오후 4시에 개통한다.

대전지방국토관리청은 이번에 개통하는 국동교차로 보은·청주 방향 연결로(Ramp-G, H)에 사업비 141억 원을 투입해 2024년 4월부터 약 1년 8개월의 공사 기간을 거쳐 완공했다.

이번 국동교차로가 완전 개통됨에 따라 증평·청주·보은 등 각 방향별 모든 연결로가 입체화함에 따라 통행 안전 확보는 물론, 상리교차로와 용정교차로 구간의 이동 거리(3.0km)와 주행시간(7분)이 단축된다.

청주 시내 교통량을 분산 효과로 도심 교통난 완화가 기대되고, 지역 간 이동 및 도심 접근성이 향상되어 국도 간선 기능 역시 개선될 것으로 보인다.

방윤석 대전지방국토관리청장은 "국동교차로의 모든 방향별 입체 연결로 완성을 위해 공기가 장기간 소요됐으나, 시민 여러분의 이해와 협조 덕분에 사업을 성공적으로 마무리할 수 있었다"며 "개통 이후에도 시설물 점검과 교통안전 관리에 최선을 다하겠다"고 말했다.





