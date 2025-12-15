"엘베 오래 잡아 죄송해요" 아이 사과문에 이웃들이 보인 반응

아이와 엄마 모두 반성문 남겨

입주민들은 '괜찮다' 화답

아이가 작성한 반성문과 입주민들이 남긴 쪽지. 온라인 커뮤니티 AD 원본보기 아이콘

한 아파트 엘리베이터에 어린아이가 작성한 사과문 한 장이 주민들의 마음을 움직이면서 훈훈한 쪽지 릴레이를 만들어냈다. 용기 있는 아이의 행동과 부모의 훈육 방식 덕에 이웃들은 격려와 칭찬을 보냈다.

12일 한 온라인 커뮤니티에는 '자식 교육은 이렇게'라는 제목의 사진과 글이 올라왔다. 첨부된 사진에서 아이가 작성한 사과문에는 '안녕하세요. 저는 XXX호 입니다. 아침에 저는 엘리베이터를 잡고 있었어요. 그래서 다른 사람이 못 타고 기다렸어요. 정말 죄송해요. 다시는 그러지 않을게요'라고 적혀 있었다.

제보자에 따르면 해당 호실의 아이가 엄마와 지하주차장으로 내려가기 위해 먼저 나와 엘리베이터를 잡고 있었다. 엄마가 늦게 나오는 탓에 지하주차장에 있던 입주민들의 기다리는 시간이 길어졌고, 이 사실을 알게 된 엄마는 본인과 아이 모두 반성문을 작성해 게시판에 게재했다.

아이의 엄마는 "선의로 한 행동이어도 불편함을 겪는 사람이 있다면 선의가 아님을 교육했다"며 "공동생활에서 지켜야 할 예의와 규칙에 대해 바르게 잘 가르치고, 부모인 저희 또한 본이 되겠다"고 사과했다.

이후 입주민들은 모녀의 사과문 옆에 쪽지를 붙이기 시작했다. 쪽지는 "좋은 마음으로 엄마 기다려준건데 많이 놀라고 당황스러웠지? 미안한 마음을 용기내어 사과해줘서 고마워", "아이가 많이 혼나서 의기소침해진 건 아닐까 괜한 걱정도 되지만, 아이가 직접 쓴 편지가 왜인지 마음을 따뜻하게 해 주는 것 같다" 등의 훈훈한 내용이 담겼다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>