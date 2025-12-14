[내일날씨]서울 아침 영하 3도…출근길 빙판 주의

바람 강하게 불어 체감온도 더 낮아

월요일인 15일은 북쪽에서 내려온 찬 공기의 영향으로 춥겠다. 아침 최저기온은 -8∼2도, 낮 최고기온은 4∼11도로 예보됐다. 바람도 약간 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮을 전망이다.

서울 중구 남대문 일대를 지나는 시민이 출근길 발걸음을 재촉하고 있다.

새벽에는 충남 서해안과 전라 서해안, 제주도에 빗방울이나 눈발이 날리겠다.

내린 눈비가 얼어붙어 빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳이 많겠다.

수도권과 강원도는 대체로 맑다가 오전부터 차차 흐려지겠고, 충청권과 전라권은 대체로 흐리겠다. 경상권과 제주도는 가끔 구름이 많겠다. 전국 미세먼지 농도는 '좋은'∼'보통' 수준이겠다.

당분간 동해안을 중심으로 너울이 유입돼 높은 물결이 백사장 쪽으로 밀려오거나 갯바위나 방파제를 넘을 수 있겠으니 안전사고에 유의해야 한다. 바다 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼3.5m, 서해·남해 앞바다에서 0.5∼2.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 1.0∼4.5m, 서해 0.5∼3.0m, 남해 0.5∼3.5m로 예상된다.





