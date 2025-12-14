본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

[내일날씨]서울 아침 영하 3도…출근길 빙판 주의

장희준기자

입력2025.12.14 20:03

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

바람 강하게 불어 체감온도 더 낮아

월요일인 15일은 북쪽에서 내려온 찬 공기의 영향으로 춥겠다. 아침 최저기온은 -8∼2도, 낮 최고기온은 4∼11도로 예보됐다. 바람도 약간 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮을 전망이다.


서울 중구 남대문 일대를 지나는 시민이 출근길 발걸음을 재촉하고 있다. 윤동주 기자

서울 중구 남대문 일대를 지나는 시민이 출근길 발걸음을 재촉하고 있다. 윤동주 기자

AD
원본보기 아이콘

새벽에는 충남 서해안과 전라 서해안, 제주도에 빗방울이나 눈발이 날리겠다.

내린 눈비가 얼어붙어 빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳이 많겠다.


수도권과 강원도는 대체로 맑다가 오전부터 차차 흐려지겠고, 충청권과 전라권은 대체로 흐리겠다. 경상권과 제주도는 가끔 구름이 많겠다. 전국 미세먼지 농도는 '좋은'∼'보통' 수준이겠다.


당분간 동해안을 중심으로 너울이 유입돼 높은 물결이 백사장 쪽으로 밀려오거나 갯바위나 방파제를 넘을 수 있겠으니 안전사고에 유의해야 한다. 바다 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼3.5m, 서해·남해 앞바다에서 0.5∼2.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 1.0∼4.5m, 서해 0.5∼3.0m, 남해 0.5∼3.5m로 예상된다.




장희준 기자 junh@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'구독자 3190만' 어린이 유튜버, 강남 빌딩 사서 6년 만에 70억 올랐다 '구독자 3190만' 어린이 유튜버, 강남 빌딩 사서 6... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"박나래 '주사 이모' 출국 금지해야"…법무부 "원칙·절차 따라 진행"

로봇 인플루언서 때린 사람 인플루언서…100만 달러 손배소 피소

'지드래곤 콘서트' 암표 거래 시도한 중국인들 적발

'잘나가는' 조미김, 날개도 달까…美 수출관세 면제

숫자로 확인되는 웹툰의 성장 잠재력

만원 열차 바닥에 앉은 英 공주…소탈한 모습에 '깜짝'

"日 대지진 발생 시 20만명 사망 추정"…여행갈 때 '이것' 챙겨야

새로운 이슈 보기