본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

대통령실

李대통령 '환빠' 언급, 논란 확산…대통령실 "연구나 검토 지시한 것이 아냐"

임철영기자

입력2025.12.14 15:05

시계아이콘01분 01초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

대통령실 "역사 연구하는 곳은 입장이 있어야 맞다는 취지"
대통령실 "연구를 통해 확립돼 있는 지 물은 것"
'환단고기' 언급에 야당 공세 이어져
이준석 "반지의 제왕도 역사인가?" 비판

대통령실이 이재명 대통령이 12일 동북아역사재단 업무보고를 받는 자리에서 '환단고기'를 언급한 사안에 대해 "벌어지고 있는 논란이 있다면 짚고 넘어가야 하며, 역사를 연구하는 곳은 자신의 입장이 있어야 맞는다는 취지"라고 설명했다. 그러면서 이 대통령은 문제가 있으면 이를 회피하는 방식으로 해결해오지 않았다고 강조했다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

김남준 대통령실 대변인은 14일 용산 대통령실 브리핑에서 '이 대통령이 '환단고기'를 언급한 배경과 이로 인해 논란이 일고 있는 것에 대한 대통령실의 입장이 무엇이냐'는 질의에 이같이 답변했다. 환단고기는 단군 고조선 시대를 다룬 책으로 1911년 계연수라는 인물이 저술한 책으로 알려져 있다. 역사학계에서는 대체로 '위서(僞書)'로 보고 있지만, 일부에서는 실제 역사로 보고 연구하는 이들이 있다.


그러면서 김 대변인은 "역사를 어떤 시각으로 볼 것인지가 중요하고 (그로 인해) 부분적인 입장차가 발생한다는 것"이라며 "역사 연구자들이 역사관을 연구해 확립돼 있는지를 물은 것이며 다양한 문제의식이라고 볼 수 있고, 분명한 연구관 아래 역할을 다했으면 좋겠다는 취지"라고 부연했다.

이 대통령의 '환단고기' 언급을 둘러싸고 주말 사이 야당의 공세가 이어지고 있다. 김은혜 국민의힘 의원은 "환단고기를 관점의 차이라고 하는 것은 백설공주가 실존인물이라고 주장하는 것과 같다"며 "대통령이 뭐든지 믿는 것은 자유지만 개인의 소신을 강요하는 것은 위험한 발상"이라고 지적했다.


이준석 개혁신당 대표도 페이스북은 통해 "부정선거를 믿는 대통령 다음이 환단고기를 받는 대통령이니 대한민국이 걱정된다"며 "환단고기는 문헌 아닌가. 환단고기가 역사라면 반지의 제왕도 역사"라고 비난했다.


이에 김 대변인은 브리핑 이후 별도의 공지를 통해 "동북아역사재단 업무보고 과정에서 있었던 이 대통령의 환단고기 관련 발언은 이 주장에 동의하거나 이에 대한 연구나 검토를 지시한 것이 아니다"라고 밝혔다.

앞서 이 대통령은 12일 박지향 동북아역사재단 이사장에 "역사 교육 관련해서 무슨 환빠(환단고기 추종자) 논쟁이 있죠"라며 "재단은 고대 역사 연구는 안 합니까"라고 물었다. 박 이사장은 "전문연구자들의 이론이 훨씬 설득력이 있다"고 답하자, 이 대통령은 "역사를 어떤 시각에서, 어떤 입장에서 볼 것인가 하는 근본적인 입창 차이가 있는 것 같다. 고민거리다"라고 말한 뒤 업무보고를 마쳤다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'구독자 3190만' 어린이 유튜버, 강남 빌딩 사서 6년 만에 70억 올랐다 '구독자 3190만' 어린이 유튜버, 강남 빌딩 사서 6... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"대통령님, 여자도 UDU 갈래요"…소녀 레슬러의 손편지 '화제'

"30만원이나 냈는데" 메시 보러 온 인도팬들 난동…왜?

호주 세계 첫 청소년 'SNS 셧다운' 실시…전세계 확산 조짐

美 '아이비리그' 브라운대학서 총격…최소 2명 사망

송년회 2차 단골 안주…'나가사키 짬뽕'이 중국음식?

Z세대가 꼽은 일하고 싶은 회사, SK하이닉스·삼성전자 말고 '이곳'

日 엔저·美 절세 매력 부각…자산가들, 해외 부동산에 '눈길'

새로운 이슈 보기