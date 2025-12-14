안보리, 중·러 반발에 北 추가 제재안 결론 보류

日 요미우리신문, 안보리 소식통 인용해 보도

유엔 안전보장이사회(안보리)가 북한에 대한 미국의 추가 제재 요구에 대한 결론을 보류했다. 이는 최근 중국과 러시아의 반발에 따른 것이다.

14일 요미우리신문은 안보리 소식통을 인용해 미국은 북한산 석탄 및 철광석의 대중국 수출에 관여한 선박이 안보리 결의로 금지된 수출 거래에 관여했다며 자산 동결 등 제재 대상 지정을 요구했다고 보도했다.

이에 북한제재위원회에서 추가 제재가 논의됐으나 북한을 옹호하는 중국과 러시아가 반발하며 보류 의견을 전달한 것으로 알려졌다.

미국의 대북 안보리 제재 강화 요청은 도널드 트럼프 2기 행정부 들어 처음 이뤄진 것이다.

앞서 미 국무부는 유엔 안보리의 대북 제재 결의를 위반하며 북한산 석탄·철광석의 대중국 수출에 관여한 선박들에 대해 유엔 제재 대상 지정을 추진한다고 지난달 3일(현지시간) 밝힌 바 있다.

당시 국무부 관계자는 제3국 선박들이 유엔 안보리 결의에 따라 수출이 금지된 북한산 석탄·철광석을 운반해 중국으로 운송·하역한 것으로 나타났다며 "유엔 대북제재위원회(1718위원회)는 관여한 선박 7척을 즉시 유엔 제재 대상으로 지정해야 한다"고 말했다.

이와 관련해 요미우리신문은 "7척이 중국 항구 7곳으로 석탄과 철광석을 옮겼으며 북한이 대중 수출로 연간 2억∼4억달러(약 2955억∼5910억달러)가량을 챙겼다는 정보도 있다"고 전했다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



