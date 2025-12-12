'프랑스 제쳤다' 한국, 세계에서 가장 영향력 있는 국가 7위…1위는 어디?

미국은 95.36점으로 1위

중국과 러시아가 각각 2위, 3위

한국이 미국 매체가 선정한 '2025년 세계에서 가장 영향력 있는 국가' 순위에서 프랑스를 제치고 7위를 기록했다.

9일 미국 비즈니스 매체 'CEO 월드 매거진'에 따르면 한국은 종합 점수 94.18점을 받아 조사 대상 190개국 가운데 7위에 올랐다.

미국은 95.36점으로 1위를 차지했으며 중국(94.86점)과 러시아(94.81점)가 각각 2위와 3위를 기록했다. 이어 인도(94.76점), 영국(94.56점), 일본(94.31점) 순이었고 한국에 이어 프랑스, 이탈리아, 튀르키예 등이 이름을 올렸다.

매체는 1위를 차지한 미국에 대해 "세계 최대의 선진 경제와 압도적인 자본 시장을 보유하고 있으며 전 세계에 군사력을 투사할 수 있는 막대한 국방 예산을 갖고 있다"고 설명했다.

또 "국제기구에서 주도적 역할을 수행하고 있고 핵심 기술 분야에서도 지배적 지위를 유지하고 있다"며 "글로벌 엔터테인먼트, 디지털 플랫폼, 고등 교육, 문화 수출을 통한 소프트파워가 비공식적인 영향력으로 공식 권력을 강화하고 있다"고 바라봤다.

이번 순위는 전 세계 190개국을 대상으로 정치적 안정성, 경제적 영향력, 국방 예산, 무기 체계, 글로벌 동맹, 문화적 영향력, 군사력 등 7개 항목을 종합 평가해 산출됐다.

매체는 전화와 온라인 방식으로 약 29만6000건의 글로벌 설문조사를 실시했으며 설문 결과와 함께 국제기구 및 경제 연구기관의 자료를 반영해 점수를 매겼다고 밝혔다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



