우리은행, AI 기반 디자인 플랫폼 출시

오규민기자

입력2025.12.14 09:01

'W-스케치'
고품질 이미지 자동 생성
"우리금융 전 계열사 확대 계획"

우리은행이 생성형 인공지능(AI) 기반 이미지 제작 서비스 'W-스케치(W-Sketch)'를 지난달 24일 오픈했다고 밝혔다. 우리은행은 국내 최초로 브랜드 캐릭터와 디자인 자산을 기반으로 이미지 생성 AI를 자체 구축했다.


지난해 내부 PoC(개념검증) 단계를 거쳐 실무 활용성을 검증한 우리은행은 올해부터 전 부서가 사용할 수 있도록 W-스케치를 캐릭터·사물·일러스트 등 실제 디자인 업무 전반으로 확대 적용했다.

직원들은 명령어 입력으로 그래픽 디자이너 수준의 이미지 결과물을 즉시 생성할 수 있으며, 우리금융 대표 캐릭터인 '위비(WeBee)'가 실무 콘텐츠에 바로 활용 가능한 수준으로 구현된 점이 특징이라고 우리은행은 설명했다.

우리은행, AI 기반 디자인 플랫폼 출시
우리은행은 AI가 은행 브랜드 가이드에 맞는 컬러·폰트·레이아웃을 자동 추천하는 기능을 확장해 우리금융 모바일 앱 '우리WON뱅킹'의 마케팅 제작 업무를 대폭 자동화할 예정이다. 추후 'W-스케치(W-Sketch)'를 'AI 배너생성기'로 고도화해 우리금융그룹 전 계열사로 확대할 계획이다.


우리은행은 "이번 도입으로 보고서, 영업점 마케팅 안내, 사회관계망서비스(SNS) 콘텐츠 등 시각자료 생산 속도가 크게 높아질 것으로 예상되며, 브랜드 일관성 강화 등 디자인 업무의 효율성도 대폭 향상될 전망"이라고 밝혔다. 그러면서 "W-스케치는 우리금융 대표 캐릭터인 위비와 브랜드 자산을 AI 기반으로 손쉽게 확장하는 혁신적 서비스"라며 "향후 배너생성기 AI 고도화를 통해 업무 효율과 디자인 일관성을 한 단계 더 높일 것"이라고 말했다.




오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
