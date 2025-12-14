본문 바로가기
"초록에서 쉼을 얻는다"… 남울주소방서 청량119안전센터, 휴게실 벽에 살아있는 숲 설치

영남취재본부 김철우기자

입력2025.12.14 09:00

소방공무원 심리 안정·스트레스 완화 기대

생과 사의 경계에서 치열한 사투를 벌이는 소방관들.


눈에 보이지 않는 심리적 트라우마는 이들의 몫이다.

울산 남울주소방서는 소방공무원의 정서 안정과 복지 향상을 위해 청량119안전센터 신축 청사 내 심신안정실에 수직정원을 설치했다.

청량 심신안정실 수직정원.

청량 심신안정실 수직정원.

수직정원은 높이 약 2.3m, 길이 약 3m 규모의 지능형정원(스마트가든)으로 조성됐다.


자동 관수·조명 체계(시스템)를 갖춰 공기 정화와 스트레스 완화, 실내 습도 조절 등 환경 개선 효과를 제공한다.


특히 반복되는 출동과 교대근무로 피로가 쌓이기 쉬운 소방공무원에 자연 친화적 환경은 심신 회복에 도움을 줄 것으로 기대된다.

또 심신안정실에는 수직정원 외에도 리클라이너 소파, 안마의자, 수족관 등이 함께 마련돼 직원들이 긴장을 풀고 재충전할 수 있는 휴식공간으로 활용될 예정이다.

청량 심신안정실 안마의자.

청량 심신안정실 안마의자.

남울주소방서는 이번 조성을 계기로 소방공무원 복지 환경을 꾸준히 확충해 건강한 근무 여건을 마련한다는 방침이다.


남울주소방서 관계자는 "수직정원과 힐링시설이 직원들의 안정과 재충전에 실질적인 도움이 되기를 바란다"며 "앞으로도 최상의 컨디션으로 시민의 안전을 지킬 수 있도록 복지 향상에 힘쓰겠다"고 말했다.


울주군 청량읍 덕정로에 위치한 청량119안전센터는 지난 10월 14일 개청한 신규 청사로 부지면적 761㎡, 연면적 950㎡ 규모의 지상 3층 건물이다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
