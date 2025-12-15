정책 훈풍에 로봇업종 강세…연말·연초까지 모멘텀 이어진다

국내외 정책 호재가 맞물리면서 로봇 관련 업종이 강한 상승세를 보이고 있다. 최근 한 달간 주요 로봇 종목과 관련 ETF가 시장 평균을 상회하며 투자자 관심이 집중됐다.

정부와 정책기관이 AI, 첨단산업, 로봇 분야에 대규모 투자와 육성 계획을 발표하면서 시장 모멘텀이 강화됐다. 이에 따라 로봇 관련 종목과 ETF는 연말·연초에도 상승 흐름을 이어갈 가능성이 높다는 전망이 나온다.

[업계 1위 하이스탁론 바로가기 : https://www.hisl.co.kr/5113]

한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.

여기에 미수/신용 이용 중 주가급락으로 반대매매 위기를 맞이하더라도 추가 담보나 종목 매도 없이 간단히 갈아탄 후 반등 시점을 기다릴 수 있다는 것도 스탁론의 장점 중 하나다.

◆ 하이스탁론, 연 4%대 업계 최저금리로 추가 투자금은 물론 신용미수 대환까지!

'하이스탁론'에서 투자자들 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 이용이 어려웠던 투자자들을 위한 DSR 무관 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

하이스탁론의 다양한 맞춤 상품에 대해 알고 싶은 투자자들은 고객상담센터(☎1566-5113)로 연락하면 대출 여부와 상관없이 24시간 언제든 전문상담원과 편리한 상담이 가능하다.

○ 연 4%대 업계 최저금리 상품 출시

○ DSR 무관 상품 취급 중

○ 21년 연속 시장 점유율 1위, 16년 연속 대한민국퍼스트브랜드 대상

○ 증권사 미수/신용 실시간 상환

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 믿을 수 있는 상담품질보증제

* 하이스탁론 상담센터 : 1566-5113

바로가기 : https://www.hisl.co.kr/5113

삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 105,100 전일대비 3,800 등락률 -3.49% 거래량 9,310,141 전일가 108,900 2025.12.15 10:28 기준 관련기사 우리은행, 삼성월렛 머니·포인트 가입자 100만명 돌파두 번 접는 삼성 '트라이폴드'…판매 첫날 완판됐다TSMC 3분기 파운드리 점유율 71%…삼성과 격차 더 벌어져 전 종목 시세 보기 close , SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 551,000 전일대비 20,000 등락률 -3.50% 거래량 1,277,318 전일가 571,000 2025.12.15 10:28 기준 관련기사 코스피, 4160선 마감…삼성전자·SK하이닉스 1%대↑중장기 성장 발판 확보? 조선주에 쏠린 눈코스피, 4150선 회복…SK하이닉스, 1%대 ↑ 전 종목 시세 보기 close , 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 436,750 전일대비 3,750 등락률 +0.87% 거래량 198,450 전일가 433,000 2025.12.15 10:28 기준 관련기사 코스피, FOMC 안도 랠리에도 상승분 반납…코스닥도 약보합똑같은 종목 사도 수익이 다르네...4배 투자금을 연 4%대 금리로美유동성 우려 완화에 코스피 4200선 노크…코스닥도 올라 전 종목 시세 보기 close , 하림지주 하림지주 003380 | 코스닥 증권정보 현재가 12,840 전일대비 290 등락률 +2.31% 거래량 3,623,709 전일가 12,550 2025.12.15 10:28 기준 관련기사 [특징주]양재 부지 개발에 주목…하림지주, 14%↑삼양식품, 1000억원대 자사주 전량 매각…식품업계 번지나? "불닭 너마저"…오너일가 쥐락펴락 식품사 95% 지배구조 'C학점' [K푸드 G리포트]① 전 종목 시세 보기 close , 한올바이오파마 한올바이오파마 009420 | 코스피 증권정보 현재가 43,900 전일대비 1,350 등락률 +3.17% 거래량 1,150,787 전일가 42,550 2025.12.15 10:28 기준 관련기사 오늘 신청하면 오늘 승인! 주식자금·대환자금 모두 연 4%대 최저금리로조정은 상승장의 숨 고르기… 코스피 장기 상승 기조는 유효최대 4배 주식자금을 연 4%대 금리로...신용미수대환도 당일 가능 전 종목 시세 보기 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>