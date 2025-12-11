KAIST, 300명 규모 'AI 단과대학' 신설…국가 AI 인재 양성 핵심 거점

4개 학과 신설, 내년 봄부터 학부 과정 가동…2027년 GIST·DGIST·UNIST로 확산

과학기술정보통신부와 한국과학기술원(KAIST)이 내년부터 300명 규모의 인공지능(AI) 단과대학을 운영하며 국가 AI 핵심 인재 양성에 본격 착수한다.

정부가 국정과제에 명시한 '과학기술원 AI 단과대학 설립'이 KAIST에서 처음 현실화되면서, 2027년까지 4개 과학기술원 전체로 확산되는 초광역 AI 인재 생태계 구축이 본격 가동될 전망이다.

AI 핵심기술-응용-정책을 아우르는 4개 학과 신설

KAIST 이사회는 11일 AI 단과대학 설립안을 의결하고 내년부터 학생 모집을 시작하기로 했다. AI 단과대학에는 AI학부와 함께 △AI컴퓨팅학과 △AI시스템학과 △AX(AI 전환, AI Transformation)학과 △AI미래학과 등 4개 학과가 신설된다. 학과별 5명씩, 총 20명의 전임교원으로 출발해 AI 전문성을 강화한 교원 확충을 지속할 계획이다.

AI컴퓨팅학과는 생성형 AI, 멀티모달 AI, 에이전틱 AI 등 최신 모델을 설계·개발할 수 있는 핵심 인재를 양성하며, AI시스템학과는 고연산·저전력 AI 반도체와 시스템 설계를 전담하는 하드웨어 전문가를 배출한다.

AX학과는 데이터·콘텐츠AI, 제조·물리AI, 바이오·소재AI, AI지속가능성의 4개 트랙으로 구성되며 산업·사회 문제에 AI를 직접 적용할 수 있는 융합형 인재를 육성한다. AI미래학과는 AI 윤리, 정책, 경제, 알고리즘 규범 등을 다뤄 국가 AI 전략을 수립할 미래 정책전문가를 교육하는 것을 목표로 한다.

학생 모집 규모도 크게 확장된다. KAIST는 AI대학 신설과 함께 학부 100명, 석사 150명, 박사 50명 등 총 300명의 정원을 확대한다. 학부 과정은 2026년 봄학기부터, 대학원 과정은 같은 해 가을학기부터 본격 개시된다. KAIST 1학년 무학과 제도에 따라 2026년 2학년 진입생들은 4개 학과를 주전공으로 선택할 수 있다.

4개 과기원으로 확산…지역 AI·AX 거점 구축

정부는 KAIST AI대학 설립을 시작으로 2027년에는 광주과학기술원(GIST)·대구경북과학기술원(DGIST)·울산과학기술원(UNIST)까지 AI 단과대학을 확대해 4개 초광역권을 기반으로 한 지역 AI·AX 혁신 체계를 구축할 계획이다. 각 과학기술원은 지역 전략산업에 특화한 AX 교육과정을 마련해 산업 현장에서 요구되는 실전형 인재를 키운다는 전략이다.

예컨대 호남권(GIST)은 에너지·모빌리티, 동남권(UNIST)은 조선·해양, 대경권(DGIST)은 피지컬AI 등 지역별 경쟁 산업과 연계한 특화 커리큘럼을 운영할 예정이다.

KAIST는 선도 모델로서 교육과정 표준을 먼저 완성하고, 이를 다른 과기원과 지역 거점국립대로 확산하는 역할도 맡는다. 학점교류, 교원 겸직, 공동지도 체계, 과제 참여 확대 등 실질적인 협력 체계도 단계적으로 구축할 계획이다.

구혁채 과기정통부 제1차관은 "KAIST AI대학 신설을 통해 국가 차원의 AI 특화 교육체계를 본격 가동하게 됐다"며 "다른 과기원으로 확산해 지역 전략산업의 AI 전환과 균형발전을 견인할 수 있도록 과감하게 지원하겠다"고 말했다.

한편 이날 이사회에서는 9개월째 공석 상태인 KAIST 총장 선임 안건은 논의되지 않은 것으로 알려졌다. KAIST 교수협의회는 최근 총장 공백 장기화를 우려하며 선임 촉구 성명을 발표한 바 있다.





