본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

이재명 “광주 붕괴사고, 총력 구조”…민주당도 현장 대응 지시

호남취재본부 송보현기자

입력2025.12.11 17:00

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

옥상 타설 중 구조물 무너져 4명 매몰…1명 구조·1명 추가 발견
대통령 “행안부·노동부 자원 총동원” 지시
정청래 대표, 양부남 위원장 급파해 현장 상황 점검

이재명 대통령은 11일 광주대표도서관 신축 현장에서 발생한 붕괴 사고와 관련해 "행정안전부, 고용노동부 등 관련 부처에서 인적·물적 자산을 최대한 동원해 구조에 총력을 다하길 바란다"고 지시했다.

옥상층에서 시작된 붕괴로 철근·거푸집 구조물이 아래로 무너져내린 현장 모습. 구조물 잔해와 휘어진 철근이 그대로 남아 있다. 송보현 기자

옥상층에서 시작된 붕괴로 철근·거푸집 구조물이 아래로 무너져내린 현장 모습. 구조물 잔해와 휘어진 철근이 그대로 남아 있다. 송보현 기자

AD
원본보기 아이콘

이 대통령은 이날 오후 세종컨벤션센터에서 열린 고용노동부 업무보고에 앞서 "공사현장 붕괴 사고로 4명이 매몰된 것 같다"며 "필요한 조치는 한 것 같다. 노동 장관도 보고를 끝내고 현장에 내려가야 한다는 거죠. 마음이 불편할 것 같다"고 말했다.


정청래 더불어민주당 대표는 페이스북을 통해 "광주 현장에서 안타까운 사고가 발생했다. 작업자들이 무사히 구출되기를 바란다"고 밝혔다. 민주당은 정 대표가 양부남 광주시당위원장을 현장에 급파해 사고 상황을 점검하도록 지시했다고 전했다. 정 대표는 사고와 관련해 당 차원의 지원이 필요한 사항에 대해서도 보고를 요청했다.

앞서 이날 오후 1시 58분 광주 서구 치평동 옛 상무소각장 부지에서 진행 중이던 광주대표도서관 신축 공사 현장에서 옥상 콘크리트 타설 중 철근 구조물이 붕괴해 노동자 4명이 매몰됐다. 소방당국은 이 가운데 1명을 구조해 병원으로 이송했고, 1명을 추가로 발견해 구조 작업을 이어가고 있다. 나머지 2명은 매몰 위치를 확인하고 있다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이맘때 인기 폭발인데, 공급 없어요"…'㎏당 5만원' 가격 급등에 수산시장서도 절레절레 "이맘때 인기 폭발인데, 공급 없어요"…'㎏당 5만... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"이렇게 맛있는데 세계 최악이라고?"콩나물밥·두부전 선정에 '어리둥절'

'혈세인데' 수십억 못 쓰고 날아갔다…방치되는 공무원 항공 마일리지

선별·보관·판매까지…'과일 경쟁력' 높이는 APC

케데헌 여성들 '세계 영향력 있는 여성' 100위…이부진 90위·최수연 91위

내주 업데이트는 괜찮겠지?…카톡 '친구 목록' 어떻게 되나 보니

美, 14억7000만원짜리'골드카드' 접수 시작

美 Fed, 완화 신중론에도…비둘기 파월에 월가 "내년 2회 이상 인하"

새로운 이슈 보기