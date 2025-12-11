이재명 “광주 붕괴사고, 총력 구조”…민주당도 현장 대응 지시

옥상 타설 중 구조물 무너져 4명 매몰…1명 구조·1명 추가 발견

대통령 “행안부·노동부 자원 총동원” 지시

정청래 대표, 양부남 위원장 급파해 현장 상황 점검

이재명 대통령은 11일 광주대표도서관 신축 현장에서 발생한 붕괴 사고와 관련해 "행정안전부, 고용노동부 등 관련 부처에서 인적·물적 자산을 최대한 동원해 구조에 총력을 다하길 바란다"고 지시했다.

옥상층에서 시작된 붕괴로 철근·거푸집 구조물이 아래로 무너져내린 현장 모습. 구조물 잔해와 휘어진 철근이 그대로 남아 있다. 송보현 기자 AD 원본보기 아이콘

이 대통령은 이날 오후 세종컨벤션센터에서 열린 고용노동부 업무보고에 앞서 "공사현장 붕괴 사고로 4명이 매몰된 것 같다"며 "필요한 조치는 한 것 같다. 노동 장관도 보고를 끝내고 현장에 내려가야 한다는 거죠. 마음이 불편할 것 같다"고 말했다.

정청래 더불어민주당 대표는 페이스북을 통해 "광주 현장에서 안타까운 사고가 발생했다. 작업자들이 무사히 구출되기를 바란다"고 밝혔다. 민주당은 정 대표가 양부남 광주시당위원장을 현장에 급파해 사고 상황을 점검하도록 지시했다고 전했다. 정 대표는 사고와 관련해 당 차원의 지원이 필요한 사항에 대해서도 보고를 요청했다.

앞서 이날 오후 1시 58분 광주 서구 치평동 옛 상무소각장 부지에서 진행 중이던 광주대표도서관 신축 공사 현장에서 옥상 콘크리트 타설 중 철근 구조물이 붕괴해 노동자 4명이 매몰됐다. 소방당국은 이 가운데 1명을 구조해 병원으로 이송했고, 1명을 추가로 발견해 구조 작업을 이어가고 있다. 나머지 2명은 매몰 위치를 확인하고 있다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>