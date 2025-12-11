광주 서구, 마을 중심 자치행정 선도모델 주목

행안부 현장 방문…생활자치 기반 구축 등 청취

광주광역시 서구가 추진하고 있는 '마을 중심의 자치행정'이 중앙정부의 주목을 받고 있다.

11일 서구에 따르면 전날 행정안전부 구본근 스마트복지안전공동체추진단장 등 관계자들이 서구를 방문해 생활자치 기반 구축과 제도혁신 사례를 살피고 다양한 의견을 나눴다.

서구가 지난 10일 서구 사회적가치센터에서 행정안전부 스마트복지안전공동체추진단 등이 참석한 가운데 서구 주민자치회 운영 사례 공유 현장 간담회를 개최했다. 광주 서구 제공

이 자리에는 권역별 거점동 동장 4명과 주민자치회장 등이 참석해 서구가 처음 선보인 거점동-연계동 협력 시스템을 소개했다.

서구는 전국 최초로 생활정부국을 신설하고 18개 동을 함께하는·성장하는·살기좋은·행복한 생활권 등 4개 권역으로 나눠 거점동-연계동 협력 시스템을 운영하고 있으며, 동별로 정체성과 역사·문화 등을 반영한 BI(Brand Identity)를 발굴해 특화사업을 펼치고 있다.

그 결과 서구는 ▲주민맞춤형 서비스 제공 ▲행정 불균형 해소 ▲행정 효율성 제고 ▲주민 참여 확대 등 실질적인 풀뿌리자치 기반을 강화하는 성과를 거뒀다.

지난달 지방자치 30주년 기념 전국 지방자치 우수사례 공모전에서도 제도정책과 주민자치 분야에서 행정안전부 장관상을 수상하며 '전국 유일 2관왕'의 영예를 안았다.

조진옥 생활정부국장은 "서구가 추진해온 생활자치 기반 행정 혁신은 주민의 일상 속에서 체감 가능한 변화를 만드는 데 중점을 두고 있다"며 "이번 행정안전부 관계자 방문으로 인해 서구의 자치행정 모델이 전국으로 확산되길 기대한다"고 말했다.





호남취재본부 신동호 기자



