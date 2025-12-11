본문 바로가기
광주·전남 한파주의보…12일 아침 영하권 추위

호남취재본부 송보현기자

입력2025.12.11 12:04

숏뉴스
11일 오전 광주·전남 10개 시·군에 한파특보 발효
아침 기온 큰 폭 하락…12일 대부분 지역 0℃ 이하
강풍·비 동반해 체감온도 더 낮아져 건강관리 주의

추위가 찾아온 3일 대구 중구 서문시장에서 한 상인이 장사 준비를 하며 빨갛게 언 손을 난방기에 녹이고 있다. 연합뉴스

광주와 전남 10개 시·군에 11일 오전 10시를 기해 한파주의보가 내려졌다.


광주지방기상청은 광주와 나주·담양·장성·화순·영암·무안·함평·영광·목포·신안 지역에 한파특보를 발효했다. 한파주의보는 아침 최저기온이 전날보다 10도 이상 떨어지거나 영하 12도 이하가 이틀 이상 지속될 것으로 예상될 때 발령된다.

이날 아침 기온은 순천 2.6도, 곡성 석곡·순천 황전 3.3도, 구례 성삼재 3.4도, 보성 복내 3.6도, 곡성 4도 등으로 관측됐다.


낮 기온은 12~16도로 평년보다 높지만, 12일 새벽부터 기온이 큰 폭으로 떨어질 전망이다. 아침 최저기온은 -4~2도로 예보됐으며, 대부분 지역이 0도 이하로 내려갈 것으로 보인다. 바람도 강하게 불어 체감온도는 더 낮아질 것으로 예상된다.


기상청 관계자는 "바람이 강하게 불어 체감온도가 크게 떨어진다"며 "급격한 기온 변화에 따른 건강관리에 유의해야 한다"고 당부했다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

