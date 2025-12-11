코오롱인더, '車 에어백 소재' 확대…베트남에 700억원 투자

단일 최대 고객사 '오토리브'와 추가 공급계약

베트남 공장에 신 설비 지어…2028년 가동

허성 "자동차 소재 부품 역량 글로벌 인정"

코오롱인더스트리는 지난 8일 경기 과천시 사옥에서 오토리브(Autoliv)와 에어백 소재 추가 공급 계약을 맺었다고 11일 밝혔다. 양사는 지난 4월 공급 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결한 뒤 세부 운영 방안을 논의해 이번 계약을 확정했다. 체결식에는 허성 코오롱인더스트리 사장과 미카엘 브랫(Mikael Bratt) 오토리브 최고경영자(CEO), 크리스티안 스완(Christian Swahn) 공급망 관리(SCM) 총괄 부사장 등이 참석했다.

허성 코오롱인더스트리 사장(왼쪽)과 크리스티안 스완 오토리브 공급망 관리 총괄 부사장이 지난 8일 경기 과천시 코오롱 사옥에서 에어백 소재를 추가 공급한다는 계약을 체결했다. 코오롱인더스트리

코오롱인더스트리는 이번 파트너십 확대를 계기로 베트남 호치민에 약 700억원을 투입해 원단 생산 공장을 새로 건설한다. 현재 베트남 공장은 한국·중국에서 들여온 원단으로 에어백 쿠션을 제조하고 있다. 신설되는 제직·가공·코팅 설비가 가동되면 원단부터 쿠션까지 아우르는 '일괄 생산 체계'가 구축된다. 회사는 최신 공정 기술 적용으로 장기적인 원가 경쟁력과 품질 안정성을 강화한다는 계획이다.

오토리브는 에어백, 안전벨트, 스티어링 휠 등 핵심 안전부품을 글로벌 완성차 업체에 공급하는 세계 1위 기업으로, 25개국 65개 사업장과 13개 연구시설을 운영하며 연 매출 14조원 규모를 기록하고 있다. 코오롱인더스트리는 글로벌 2위의 에어백 소재 공급사이며 중국·베트남·멕시코 등에 생산거점을 갖고 있다. 오토리브는 이 가운데 단일 최대 고객사다.

베트남 신공장은 2028년부터 가동을 시작한다. 2029년까지 생산 안정화 단계에 들어간 뒤 2030년부터 오토리브에 본격적으로 납품해 연 500억원 이상의 매출을 기대하고 있다.

허성 사장은 "이번 장기 공급 계약은 코오롱인더스트리의 자동차 소재 부품 역량이 글로벌 시장에서 다시 한번 인정받은 것"이라고 말했다. 크리스티안 스완 오토리브 총괄 부사장은 "코오롱인더스트리는 아시아·중국·북미에 생산거점을 둔 글로벌 파트너이자, 오토리브가 가장 신뢰하는 협력사 중 하나"라며 "앞으로도 긴밀한 협력을 이어가길 기대한다"고 했다.





오지은 기자



