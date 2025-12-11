[포토]"명품 한우·과일·김치까지…설 선물 미리 둘러보세요"

농협유통 하나로마트, 설맞이 명절선물 전시회 참가

13일까지 강남 코엑스서 진행

농식품 전문 매장 농협 하나로마트를 운영하는 농협유통은 오는 13일까지 서울 강남구 코엑스에서 열리는 '2026년 설맞이 명절선물전' 전시회에 참가한다고 11일 밝혔다.

농협유통 하나로마트가 서울 강남구 코엑스에서 열린 설맞이 명절 선물전_에 부스를 열고 선물 세트 상담과 판매를 하고 있다. 농협유통 제공 AD 원본보기 아이콘

농협유통 하나로마트 창동점은 코엑스 내 기본 부스를 마련해 기업 고객 대상으로 설 명절 선물 세트 상품 전시와 상담을 진행하고 원하는 기간에 선물 세트를 택배로 배송한다.

선물 세트는 전국에서 엄선하고 명절 기간에 꾸준한 인기를 누린 '스테디셀러' 상품을 준비했다. 안심하고 믿고 구매할 수 있는 명품 과일·명품 한우·명품 수산을 비롯해 명품 농협 김치, 떡국떡과 식품 및 생필 선물 세트를 전시한다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>