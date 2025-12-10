성주군, 2025 경상북도 새마을운동 종합평가 '대상' 수상

성주군은 '2025 경상북도 새마을운동 종합평가'에서 탁월한 성과를 인정받아 '대상'을 수상하는 쾌거를 이뤘다.

이번 수상은 경상북도 22개 시·군을 대상으로 1년 동안 추진한 새마을운동 성과를 평가해 시상한 것으로 8년 연속 우수기관으로 선정되는 영예를 안았다.

이번 대상 수상은 성주군이 2025년 한 해 동안 추진한 다채롭고 창의적인 활동 전반에 대한 높은 평가를 받은 결과다.

특히 ▲ 무더운 여름철 이웃사랑을 실천한 '시원한 여름나기 열무김치 담그기'▲'숨은 자원 모으기 대회'를 통한 자원 재활용 및 환경 보호 실천 ▲'버스승강장 청소'로 군민들의 쾌적한 대중교통 환경 조성 ▲지역사회 화합과 소통을 위한 '다문화가정과 함께하는 전통음식 만들기'등 생활 밀착형 봉사활동들이 심사위원들로부터 뛰어난 사업 계획과 추진성과, 그리고 높은 주민 참여도를 인정받으며 우수한 점수를 획득했다.

이병환 성주군수는 "이번 수상은 지역을 위해 땀 흘려 봉사한 새마을지도자들의 노고 덕분이다"며 "앞으로도 성주군은 새마을운동의 정신을 계승하고 발전시켜, 군민 모두가 행복하고 건강한 성주를 만들어 나가는데 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>