대전TP-싱가포르-미국 투자사, 대전기업 글로벌 투자 협력 논의

Innovate 360·Meru Ventures 등과 대전 기업 해외 진출·투자협력 회의

대전 TP가 싱가포르 Innovate 360사와 미국 Meru Ventures 투자사 등과 손잡고 대전 기업의 해외 진출·투자 협력을 논의했다.

대전 TP는 9일 오후 대전테크노파크 디스테이션에서 싱가포르 엑셀러레이터 Innovate 360, 미국 투자사 Meru Ventures, 대전지역 6개 주요 투자사와 간담회를 열고, 대전 기업의 해외 진출 지원과 글로벌 투자 네트워크 강화 방안에 대해 회의를 진행했다.

참석 기관들은 ▲글로벌 공동 투자 모델 발굴 ▲해외 액셀러레이션 프로그램 공동 운영 ▲대전 지역 유망 기술기업의 글로벌 스케일업 지원 방안 등을 주제로 심도 있는 논의를 진행했다.

싱가포르 Innovate 360은 푸드테크 및 그린바이오 분야에 특화된 엑셀러레이터로 동남아 전역의 투자 네트워크를 보유하고 있으며, 국내 지사 설립을 적극 검토 중이다.

특히, 대전 TP와의 기업지원 공동 프로그램 운영과 투자에 대한 의지를 밝혀, 향후 동남아 시장 진출의 실질적인 교두보가 될 것으로 보인다.

실리콘밸리와 뉴욕에 거점을 둔 Meru Ventures는 미국 시장 진출을 희망하는 대전 기업과의 협력 가능성을 논의하고, 실리콘밸리 기반의 투자 역량과 글로벌 시장 진출 전략을 공유하는 등 한미 간 투자 협력 기반 확장에 의지를 보였다.

대전 지역 투자사들은 지역기업의 해외 진출 수요를 공유하며 Innovate 360·Meru Ventures와 공동 투자 및 공동 프로그램 운영을 위한 협력 모델을 제시했다. 참석 기관들은 이번 간담회를 계기로 협력 방안을 구체화해 나갈 계획이다.

김우연 대전 TP 원장은 "일류경제도시 대전의 기술기업이 세계 시장에서 경쟁력을 확보하기 위해서는 글로벌 투자 네트워크 구축이 필수적"이라며 "이번 만남을 계기로 해외 투자사와 공동 프로그램 운영 등 실질적인 협력이 조기에 추진될 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



