광주신세계, 협력사원 대상 'MBTI 서비스' 교육

"MBTI 통해 차별화 서비스 제공"

광주신세계는 최근 118명의 협력사원을 대상으로 'MBTI 서비스 교육'을 운영했다고 9일 밝혔다.

광주신세계, 협력사원들이 ‘MBTI 서비스 교육’을 듣고 있다. 광주신세계 제공 AD 원본보기 아이콘

MBTI란 성격유형 검사로 자신의 인식 및 판단 등의 성향을 16가지 성격 유형 중 하나로 설명하는 심리 검사를 말한다.

이번 교육을 통해 협력사원들은 본인의 MBTI 검사를 통해 본인에 대해 파악하고 업무에 적용할 수 있는 노하우를 얻고, 더욱 차별화된 서비스를 제공할 수 있을 것으로 예상된다.

사원들은 4가지 선호 지표를 통해 개별 성향에 따라 적합한 고객 응대 서비스 방법을 제시한다.

4가지 지표는 에너지 방향에 따라 외향은 E(Extraversion), 내향은 I(Introversion), 인식기능은 감각형 S(Sensing)와 직관적 N(Ntuition), 판단기능은 사고형 T(Thinking)와 감정형 F(Feeling), 생활방식에 따라 판단형 J(Judging)와 인식형은 P(Perceiving)로 나뉜다.

이처럼 유형에 따라 외부 세계의 사람이나 사물에 대해 에너지를 사용하는 외향적인 E형에게는 적극적인 호응과 같은 직접적인 커뮤니케이션을 통한 서비스 제공을, I 유형에게는 여유 있는 서비스와 신뢰 관계 형성을 통한 서비스를 권유하는 형태다.

사원들은 고객들의 반응에 따라 MBTI 유형을 구분해 고객이 선호하는 서비스로 응대하는 방법을 적용해 보다 좋은 고객관리가 될 것으로 기대된다.

정지혜 광주신세계 고객서비스 총괄부장은 "고객들의 성격적 특징은 다르지만, 어느 정도 공통된 특징을 묶을 수 있는 MBTI를 통해 차별화된 서비스를 제공하겠다"며 "이번 교육을 통해 사원들의 유연한 응대로 보다 더 편안하게 쇼핑을 즐기실 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>