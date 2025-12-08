[내일날씨]전국 대체로 맑아…아침 기온 '뚝'

화요일인 9일은 전국이 대체로 맑겠으나, 수도권과 강원도는 오후부터 가끔 구름이 많겠다.

최저 기온이 영하를 기록한 3일 오전 경남 창원시 마산합포구 마산어시장에서 두꺼운 패딩 점퍼 등을 착용한 시민이 찬 바람을 막으며 이동하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

당분간 동해안을 중심으로 대기가 매우 건조한 상태가 이어지겠다. 바람도 강하게 불면서 작은 불씨가 큰불로 번질 수 있어 산불 등 화재 예방에 유의해야 한다.

아침 기온은 전일보다 5~7도 이상 낮아지겠고 영하권을 보이는 곳이 많겠다. 아침 최저기온은 -8~2도, 낮 최고기온은 4~11도로 예보됐다.

미세먼지 농도는 청정한 북서 기류의 유입으로 '좋음'을 보이는 곳도 있겠으나 국외 영향으로 일평균은 대체로 '보통' 수준으로 예상된다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5~1.5m, 서해·남해 앞바다에서 0.5~1.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 0.5~2.5m, 남해 0.5~2.0m, 서해 0.5~1.5m로 예상된다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>