한울본부, ‘바다 탐험대 옥토넛 어보브 앤 비욘드: 콰지의 깜짝 어드벤처’ 영화 상영

16, 17일 지역주민 대상



12월 한울다누림무비데이

아이들의 숨 속에 숨겨진 모험심을 톡 건드리는 한 편의 영화.

한국수력원자력 한울원자력본부(본부장 이세용)는 지역주민을 대상으로 오는 16, 17일 한울에너지팜 대강당에서 극장판 애니메이션 '바다 탐험대 옥토넛 어보브 앤 비욘드: 콰지의 깜짝 어드벤처'를 상영한다.

'콰지의 깜짝 어드벤처'는 5가지 이야기로 구성된 옴니버스 형태의 애니메이션 영화로, 옥토넛의 해적 고양이 대원 콰지와 여러 요원이 협동해 바닷속 난파선과 열대우림, 사막 등 어린이의 상상력과 호기심을 자극하는 자연환경 속에서 펼치는 신나는 모험기를 보여준다.

본 영화는 전체관람가로 12월 16일 오전 10시 30분, 저녁 7시, 17일 오전 10시, 저녁 7시 총 4회에 걸쳐 상영된다.

러닝타임은 60분이며 양일 오전 회차는 관내 유치원·어린이집 초청 관람으로 운영되고, 일반 관람은 저녁 7시 회차에 사전 예약 없이 선착순으로 입장 가능하다. 자세한 내용은 한울본부 홍보부로 문의하면 된다.

이세용 본부장은 "매월 영화를 통해 울진군민과 소통할 수 있었고, 상영작을 선정하며 고민했던 시간조차도 보람된 순간이었다. 내년에는 다시 보고 싶은 고전과 영화제 출품 독립영화 등 장르의 폭을 더욱 넓혀 보다 풍성한 문화 경험을 선사하고자 노력하겠다"고 말했다.

한울본부, ‘바다 탐험대 옥토넛 어보브 앤 비욘드 콰지의 깜짝 어드벤처’ 영화 포스터. AD 원본보기 아이콘





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



