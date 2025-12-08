의성군, 국도비 3181억 ‘사상 최대’…지역재정의 새로운 문 열다

419억↑, 예산 1조 시대 실질 동력 확보

의성군이 내년도 국도비 보조금 3181억 원을 확보하며 지역 재정 운영의 구조적 전환점을 마련했다.

의성군 청사.

국회 본회의에서 2026년도 정부 예산안이 확정되면서 전년 대비 419억원 증가한 역대 최대 규모의 국도 비가 배정됐고, 군은 이를 통해 성장동력 확충과 생활·환경 인프라 고도화에 본격 착수하게 됐다.

재정 자립도가 낮은 농촌지역 기초지자체가 국도비 3000억원을 돌파한 사례는 전국적으로도 흔치 않다.

의성군은 국가공모 대응, 지역 현안 설득, 중앙부처 협의 등 다각적 전략을 전개하며 '예산 1조 시대'에 걸맞은 외부재원 확보 체제를 완성했다는 평가를 받고 있다.

◆ 기반시설·안전·환경·문화 재생 전 분야로 확산한 '균형 예산'

내년도 국도 비는 ▲국비 2490억원 ▲도비 691억원으로 총 3181억원이며 국회 심의 단에서 반영된 증액분을 고려하면 실질 규모는 더 커질 전망이다.

주요 신규 반영 사업은 생활 인프라 확충과 환경 기반 고도화에 집중됐다.

▲안계면 공영주차장 42억(총 81억) ▲바이오밸리 폐수처리시설 3억(총 154억) ▲의성 하수관거 정비 3단계 5억(총 130억) ▲안계 하수관로 정비 3억(총 101억) ▲안계 노후 상수 관망 정비 8억(총 149억) 또한 문화·환경·재해예방·정주 여건 개선 분야에서도 굵직한 계속사업이 대거 반영됐다.

의성 성냥공장 문화 재생(58억), 가축분뇨 공공 처리시설 증설(72억), LPG 배관망 구축(53억), 노후 상수 관망 정비(46억), 농어촌마을 하수도 정비(80억), 자연재해 위험 개선지구 정비(50억), 농촌중심지 활성화(29억) 등이 대표적이다.

기초생활거점조성사업(29억), 취약지역 생활 여건 개조사업(11억) 등 군민 생활 개선 사업 반영도 돋보인다.

◆ 국회 단계에서도 예산 확보 성공… "정밀한 예산 전략 빛났다"

의성군은 지역 국회의원실과의 협업을 통해 국회 심의 과정에서도 예산을 추가로 끌어왔다.

산불 피해목 자원화센터 7.5억, 노지 스마트 융복합 실증모델 확산 8억, 정부안에서 부족했던 예산도 증액됐다.

먹거리 통합지원센터 21억(증 15억), 생활자원 회수센터 16억(증 11.4억)이로써 두 사업은 내년 정상 추진이 가능해졌다.

◆ TK 신공항과의 연계… 의성군 경제지도의 재편 신호탄

민간공항 기본계획에 의성군 전용 화물터미널 설치가 사실상 확정 단계로 접어들면서, 향후 SOC 확충과 항공 물류·정비 산업단지 기반 조성도 속도를 낼 전망이다.

지역 농업·바이오 산업에서 물류·항공 중심 산업까지 확장하는 구조적 전환이 기대되며, 이번 국도비 확보는 '향후 10년 의성 경제지도'를 다시 그리는 분수령이라는 평가도 나온다.

◆ "군민이 체감하는 지역 변화 만들 것"… 군수의 약속

김주수 의성군수는 "이번 국도비 확보는 의성의 미래 산업과 정주 환경을 재설계할 수 있는 실질적 투자"라며 "군민 삶의 질 향상으로 이어지도록 철저히 준비하고 추진하겠다"고 밝혔다.

이어 "정부·경북도와의 협력을 강화해 지속 가능한 성장 기반을 공고히 만들겠다"고 덧붙였다.

의성군이 확보한 3181억원은 단순한 예산 증가를 넘어 지방재정 구조의 한계를 뛰어넘은 전략적 성과다.

생활 SOC·환경 인프라·산업 기반이 동시에 강화되면서 내년도 의성의 정책 추진력은 '확장 국면'에 접어들 것으로 보인다. TK 신공항과의 시너지는 향후 지역 산업 지형을 근본적으로 변화시킬 변수로 주목된다.





권병건 기자



