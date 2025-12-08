"수지도 즐긴다" 러너 제친 '취발러'…너도나도 사니 판매액 수십 배 급증

'취발러' 급증에 발레복·워머 등 판매 급증

2030 여성 중심 '발레코어' 소비 확산

가수 겸 배우 수지와 배우 박지현 등 유명인들의 사회관계망서비스(SNS) 인증과 겨울철 실내 운동 수요가 맞물리며 최근 취미 생활로 발레를 시작하는 이른바 '취발러'가 늘고 있다. 이에 따라 발레복·워머·헤어망 등 관련 상품의 판매액이 전년 대비 수십 배 이상 급증하며 새로운 소비 트렌드로 자리 잡고 있다.

자신의 사회관계망서비스(SNS)에 발레를 즐기는 일상을 공유한 배우 겸 가수 수지. 수지 인스타그램 AD 원본보기 아이콘

카카오스타일이 운영하는 패션 플랫폼 지그재그는 지난 11월 한 달간 발레 관련 상품 판매가 전년 동기 대비 최대 32배 뛰었다고 8일 밝혔다. 같은 기간 '발레' 검색량은 약 1만2000건으로 작년 대비 3배 이상 증가했으며 검색 고객의 약 80%가 2030세대였다. 젊은 소비자 중심으로 발레 트렌드가 확산하고 있다는 설명이다.

최근 추워진 날씨에 실내 운동 수요가 늘어나면서 발레에 대한 관심은 더욱 커지고 있다. 여기에 배우 겸 가수 수지와 배우 박지현 등 유명인들이 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 발레 연습 사진과 영상을 공유하면서 발레를 취미로 즐기는 문화가 확산한 것도 수요 증가에 영향을 준 것으로 보인다.

카카오스타일 관계자는 "급격히 낮아진 기온으로 실내에서 즐길 수 있는 운동 수요가 늘어나면서 자세 교정과 체중 감량 효과가 탁월하면서 취향에 맞게 운동복을 갖춰 입는 재미가 있는 '발레'가 인기를 끌고 있다"고 말했다.

발레가 인기를 끌며 최근 발레 관련 상품 거래액이 최대 32배 폭증했다. 지그재그 원본보기 아이콘

발레에 대한 관심은 실제 상품 구매로도 이어졌다. 지난 11월 지그재그의 '발레복' 거래액은 전년 동기 대비 530% 증가했으며 발레복의 기본 아이템인 '레오타드'는 32배 이상 판매가 폭증했다. 발레복 위에 착용하는 '랩 스커트'와 '스트랩 카디건' 거래액은 각각 68%, 50% 늘었고 '발레 쇼츠'(1383%), '발레 워머'(619%), '발레 타이즈'(209%) 등 관련 아이템 전반이 큰 폭의 성장세를 보였다.

잡화류도 인기를 얻고 있다. 같은 기간 '발레 가방' 거래액은 전년 대비 933% 증가했으며 발레 헤어 스타일을 완성하는 '헤어망' 거래액도 116% 늘었다.

카카오스타일 측은 "재작년 '발레코어' 유행 이후 일상 속에 스며든 '발레'가 올해는 2030 여성 사이에서 인기 운동으로 떠올랐다"며 "발레복은 요가, 필라테스 등 다양한 실내 운동에도 활용할 수 있어 그 수요가 꾸준히 이어질 것으로 예상한다"고 전망했다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>