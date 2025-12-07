한국타이어, 인도네시아 '워터 펌프 설치 프로젝트' 마무리

안전하고 청정한 수자원 제공

한국타이어앤테크놀로지는 5일(현지시간) 인도네시아 브카시군 스랑 바루의 나가 십타 마을에서 수자원 인프라 지원 사업인 '워터 펌프 설치 프로젝트'를 마무리했다고 7일 밝혔다.

이 사업은 UN과 국제사회가 시행하는 '지속가능발전목표(SDGs) 2030'의 세부 목표 중 하나인 '깨끗한 물과 위생(SDGs 6)' 달성을 목표로, 한국타이어가 인도네시아공장이 위치한 브카시 지역 사회에 깨끗하고 안전한 수자원을 안정적으로 제공하고자 지난해부터 진행 중이다.

브카시 지역은 이상 기후 현상 중 하나인 '엘니뇨' 영향으로 건기 기간 극심한 가뭄과 물부족 사태를 겪고 있어 도움을 절실히 필요로 하는 곳이다. 나가 십타 마을에는 한국타이어 인도네시아공장 임직원을 포함한 300여가구가 거주 중이며, 이 중 50여가구는 빈곤으로 인해 빗물을 받아 생활 용수로 활용하고 있다.

한국타이어는 마을에 최신 워터 펌프 설비와 보관용 물탱크를 설치했다. 생활 용수 구입 비용을 낮춰 경제적 부담을 경감하며, 인프라가 상대적으로 열악한 현지 생활 여건을 개선함으로써 주민들의 삶의 질 향상에 크게 기여할 것으로 기대하고 있다.

지난해 8월 츠카랑 푸삿 인근 파시란지 마을에서 진행한 프로젝트 결과, 한국타이어는 올해 8월 기준 230여 가구, 1100여 명에 달하는 주민들에게 총 약 280만ℓ의 깨끗한 물을 공급해오고 있다.

한국타이어는 UN 지속가능발전목표 기반의 다양한 CSR 프로젝트를 이어나가며 인도네시아 지역사회와의 상생 실천에 속도를 내고 있다. 올해 10월에는 야간 이동 안정성 보장을 위한 고효율 'LED 가로등 설치', 8월에는 5천여 그루의 맹그로브를 해안가에 식재하는 '해안 숲 조성 봉사활동' 등을 진행했다.

한국타이어 관계자는 "인도네시아를 포함한 미국, 헝가리, 중국 등 글로벌 생산기지를 보유한 세계 각지의 지역사회와 긴밀한 소통을 이어나가며 기업의 사회적 책임을 적극 이행하는 동시에, 지속가능한 미래 가치를 함께 실현해 나갈 것"이라고 했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



