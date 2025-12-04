산불에 지지 않는 법!… 영양군, 산불대응 역량 강화 모의 산불대응훈련





"산불, 이젠 두렵지 않다!"

영양군 공무원과 유관기관이 '불꽃'이 아닌 '불꽃진화'로 뜨거운 훈련을 마쳤다.

경북 영양군은 지난 3일 영양 산촌문화누림센터에서 산불 발생 시 신속하고 체계적인 대응체계를 확립하기 위해 모의 산불대응훈련을 실시했다.

영양군, 산불대응 역량 강화를 위한 모의 산불대응훈련 실시. 영양군 제공

이번 훈련은 산림녹지과 직원 17명을 대상으로 산불 상황을 가정해 실전과 동일한 절차로 진행했으며, 산불 지휘 장비를 활용해 장비를 점검하고 상황을 대비하는 것에 중점을 두었다.

특히 산불현장지휘본부를 모의로 설치해 산불현장지휘본부 조직도 수립과 장비의 배치, 지휘 통신망 점검을 실시했다. 모의 상황에서 산불현장지휘본부는 산불 확산 예측, 주민 대피 유도, 진화 구역 설정, 초기 진화작업, 잔불 정리 등 단계별 임무 수행 능력을 점검하며 대응 역량을 강화했다.

오도창 군수는 "겨울철 건조한 날씨와 강풍으로 산불 위험이 증가하고 있어 초기 대응 체계의 완성도가 매우 중요하다"며 "이번 모의 훈련을 통해 부족한 부분을 즉시 보완해 재난 대비 능력을 한층 강화하겠다"고 말했다.

영양군은 앞으로도 지속적인 산불 대응 훈련을 통해 실전 중심의 산불 대응을 추진할 예정이며 추후 유관 기관과 협동해 더욱 체계적인 산불 대응 방안을 펼칠 것이라 전했다.





영남취재본부 김철우 기자



