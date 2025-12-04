코스피, 기관·외국인 순매도에 장중 4000선 아래로

코스피 지수가 4일 약세로 장을 시작했다. 서울 중구 하나은행 딜링룸 지수 현황판에 지수와 환율이 표시되고 있다. 2025.12.04 윤동주 기자 AD 원본보기 아이콘

코스피가 기관과 외국인의 순매도세에 밀려 장중 4000선 아래로 내려갔다.

4일 오전 9시53분 기준 코스피는 전일 대비 0.94% 하락한 3998.50에 거래되고 있다.

투자주체별로는 기관과 외국인이 각각 1422억원, 4179억원 순매도하고 있는 반면 개인은 5630억원을 순매수하며 지수를 방어하고 있다. 선물시장에서는 기관과 개인이 각각 3179억원, 288억원 순매수한 반면 외국인은 3216억원을 순매도하고 있다.

업종별로는 대부분의 업종이 내림세다. 의료정밀업종은 1.86% 빠지고 있고 전기전자 －1.79%, 유통 －1.65%, 건설 －1.62%, 전기가스 －1.41%, 제조 －1.1%, 오락문화 －1.05%, 화학 －1.02%, 금융 －0.81%, 증권 －0.72%, 비금속 －0.68%, 섬유의류 －0.6% 등이 하락세다. 반면 운송창고는 1.64% 강세고 운송장비 0.54%, IT서비스 0.4% 등이 강보합권에서 움직이고 있다.

시가총액 상위권 종목들은 등락이 엇갈리고 있다. 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 0.86%, 3.08% 하락세고 LG에너지솔루션 －0.72%, KB금융 －0.91%, HD현대중공업 －2.43%, 한화에어로스페이스 －0.23% 등이 약세다. 반면 삼성바이오로직스는 0.85% 올랐고 현대차 4.13%, 두산에너빌리티 1.15%, 기아 0.34%, 셀트리온 0.16% 등이 강세다.

코스닥지수는 기관과 외국인의 순매수에 강보합권에서 움직이고 있다. 코스닥지수는 전일 대비 0.26% 오른 934.43에 거래되고 있다. 투자주체별로는 기관과 외국인이 각각 761억원, 483억원 순매수한 반면 개인은 465억원을 순매도하고 있다.

시가총액 상위권 종목들은 오르는 종목이 더 많다. 알테오젠이 0.38% 강세고 에코프로비엠 1.47%, 에이비엘바이오 0.25%, 레인보우로보틱스 5.29%, 리가켐바이오 5.06%, 코오롱티슈진 0.36%, 로보티즈 13.11% 등이 상승했다. 반면 에코프로는 0.43% 내렸고 펩트론 －0.17%, HLB －0.31%, 리노공업 －1.21%, 보로노이 －0.2% 등이 하락했다.

