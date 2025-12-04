본문 바로가기
광주·전남 밤새 눈…대설주의보 해제됐지만 영하권 추위 계속

호남취재본부 송보현기자

입력2025.12.04 08:28

장성 2.3㎝ 등 지역별 적설
전남 북부 최대 1㎝ 추가 예상
5일 오전부터 차차 맑아질 듯

추위가 찾아온 3일 대구 중구 서문시장에서 한 상인이 장사 준비를 하며 빨갛게 언 손을 난방기에 녹이고 있다. 연합뉸스

밤사이 광주·전남에 눈이 내리면서 지역별 적설이 관측됐고, 전날 내려졌던 대설주의보는 모두 해제됐다.


4일 광주지방기상청에 따르면 이날 오전 5시 기준 적설량은 장성 상무대 2.3㎝로 가장 많았고, 영광 1.1㎝, 광주 광산·진도 0.5㎝, 함평 월야면 0.4㎝, 신안 지도읍 0.3㎝ 순으로 집계됐다.

신안·영광·장성·무안·함평에 내려졌던 대설주의보는 모두 해제됐다. 지난 2일 밤부터 이어진 눈은 이날 오후까지 더 내릴 것으로 예보됐다. 지역에 따라 비가 내리거나 눈이 쌓이지 않는 곳도 있으나, 전남 북부에는 1㎝ 안팎의 적설이 예상된다.


기온은 대부분 지역에서 영하권으로 떨어졌다. 오전 현재 화순 백아면 영하 4.3도, 보성 영하 3.7도, 순천·곡성 옥과면 영하 3.4도, 나주 영하 3.1도, 광주 영하 1.7도가 기록됐다.


기상청 관계자는 "기온이 낮은 아침과 저녁에 비나 눈이 내릴 가능성이 있다"며 "5일 오전부터는 차차 맑아질 것으로 보여 건강 관리에 유의해달라"고 당부했다.

밤사이 내린 눈으로 인한 피해 신고는 접수되지 않았다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
