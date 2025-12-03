흙의 숨결을 빚다… 제8회 청송백자연구회 정기전시회 개최

솔빛아래 일상을 굽다 展

'제8회 청송백자연구회 정기전시회'가 오는 4일 오후 6시부터 7일까지 청송문화예술회관 소공연장에서 열린다.

청송백자연구회는 청송문화관광재단이 운영하는 지역 주민 도예 강좌를 기반으로 결성된 창작 모임으로, 전통 도예 정신을 토대로 하되 현대적 감각과 일상적 소재를 접목한 작품 활동을 꾸준히 이어오고 있다.

이번 전시는 연구회 회원들이 올 한 해 동안 청송백자를 중심으로 연구하고 창작한 결과물을 선보이는 자리로, 전통 도예 기법을 현대적으로 재해석한 다양한 작품이 전시된다.

회원 개개인의 창작 작품은 물론, 협업으로 제작된 도자 벽화와 테이블웨어 등 기획 작품도 함께 선보여 전시의 폭을 한층 넓혔다.

이를 통해 지역 도예의 새로운 표현 방식과 창작 시도를 확인할 수 있을 뿐 아니라, 지역민과 관광객들의 문화 향유 기회 확대에도 기여할 것으로 기대된다.

청송문화관광재단은 이번 전시회를 통해 지역 도예문화가 나아갈 새로운 방향을 모색하고, 앞으로 청송의 도예 문화가 지역을 대표하는 문화적 자산으로 더욱 성장할 수 있도록 적극 지원할 계획이다.

윤경희 청송문화관광재단 이사장(청송군수)은 "이번 전시회는 지역 도예가들의 열정과 창의적 감각을 한자리에서 만날 뜻깊은 기회"라며 "도예를 통해 일상의 아름다움을 되새기고 군민 모두가 문화를 향유하는 시간이 되길 바란다"고 전했다.

