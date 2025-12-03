"치매 연구 위해"…브루스 윌리스 사후 뇌 기증키로

엠마 "치매, 과학적으로 이해하는 데 필요"

"치료법 개발 속도 높일 수 있을 것이라는 기대도"

할리우드 대표 배우 브루스 윌리스의 가족이 그가 사망하면 뇌를 과학 연구용으로 기증하기로 했다.

지난달 25일(현지시간) 미국 매체 코믹스 베이직에 따르면 브루스 윌리스의 아내 엠마 헤밍 윌리스는 저서 '예상치 못한 여정'을 통해 "연구를 위해 브루스 윌리스 사후 그의 뇌를 기증할 것"이라고 밝혔다.

엠마는 "이 결정을 하기까지 수많은 고민이 들었지만 전두측두엽 치매(FTD)를 과학적으로 이해하는 데 필요하다"고 말했다.

브루스 윌리스의 가족은 2022년 그가 실어증을 진단받아 은퇴하게 됐다고 밝혔다. 이듬해 2월에는 전두측두엽 치매 진단을 받은 사실을 전했다. 전두측두엽 치매는 주로 45세에서 64세 사이에 발병하며 성격 변화, 언어 장애, 운동 능력 저하를 유발하는 것으로 알려졌다.

영화 '인디펜던스 나이트' 속 브루스윌리스. '인디펜던스 나이트' 스틸 사진. 원본보기 아이콘

현재 브루스 윌리스는 가족들과 살던 집을 떠나 별도의 거주지에서 24시간 전문 돌봄을 받으며 지내고 있다. 가족과 떨어져 전문 간병을 받는 것에 대해 일부 우려와 비판적인 반응도 나왔다. 이에 엠마는 "가장 어려운 결정 중 하나다. 치매는 모든 가정에서 다르게 나타난다. 각자의 가족 상황에 맞게, 그리고 환자에게 맞는 방법을 선택해야 한다"고 설명했다.

28일(현지 시각) 미국 매체 마르카도 이 소식을 전하며 "브루스 윌리스의 뇌 기증 덕분에 전두측두엽 치매와 관련된 비정상적인 단백질이나 유전자 돌연변이, 구조적 변화 등 생전에 관찰하기 어려운 뇌의 변형을 과학계가 규명하는 데 큰 도움이 될 전망"이라고 부연했다. 연구자들은 이 같은 결정을 두고 "슬프지만 필요한 조치"라면서도 그의 뇌 연구를 통해 잠재적인 치료법 개발의 속도를 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.

최근 브루스 윌리스의 딸 루머 윌리스는 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "사람들이 저에게 항상 (아버지에 대해) 질문하는데 답하기 어렵다"라고 했다. 이어 "FTD를 앓고 있는 사람이라면 누구든 좋지 않은 상태"라면서 "그럼에도 아버지는 그 병을 겪고 있는 분들 기준으로 보면 괜찮은 편"이라고 했다.

브루스 윌리스는 1980년 영화 '죽음의 그림자'로 데뷔했다. '다이하드' '펄프 픽션', '12 몽키즈', '제5원소', '아마겟돈', '식스 센스' 등 다양한 작품에서 활약을 펼쳐 전세계에서 사랑받았다. 1987년 데미 무어와 결혼해 슬하에 세 딸을 뒀으나 2000년 이혼했다. 2009년 엠마 헤밍과 재혼해 두 딸을 낳았다.





김진선 기자 carol@asiae.co.kr



