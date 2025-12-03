본문 바로가기
이태식 한유원 대표, 동절기 대비 행복한백화점 안전점검 실시

이성민기자

입력2025.12.03 10:18

소방시설 작동 상태·시설물 등 점검
이태식 대표 "위험 요소 선제 점검"

이태식 한국중소벤처기업유통원 대표가 동절기를 맞아 기관에서 운영하는 행복한백화점의 특별 안전점검을 3일 실시했다.


이 대표는 안전관리 담당자들과 함께 행복한백화점 내외부를 시설을 면밀히 점검했다. 본격적으로 시작된 동절기를 맞아 발생할 수 있는 ▲전기·소방 시설 작동 상태 점검 ▲백화점 내 이동시설 작동·보수 현황 점검 ▲시설물 노후화 및 파손 여부 점검 등을 면밀히 살피고 필요한 부분에 대한 개보수를 지시하기도 했다.

이태식 한국중소벤처기업유통원 대표가 동절기를 맞아 서울 양천구 행복한백화점의 특별 안전점검을 3일 실시했다. 한국중소벤처기업유통원

이 대표는 "고객이 행복한백화점을 안심하고 이용할 수 있도록 안전사고 예방, 한파 대비, 화재 예방 등과 관련된 위험 요소를 사전에 점검했다"며 "앞으로도 선제적 점검을 통해 이용객과 근무자를 안전사고로부터 보호하기 위해 노력하겠다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr
