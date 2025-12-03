한국은행은 3일 '2025년 3분기 국민소득(잠정)' 발표를 통해 올해 3분기 실질 국내총생산(GDP)이 전기대비 1.3% 성장했다고 밝혔다. 속보치(1.2%) 대비 0.1%포인트 상향 수정됐다.
[속보]3분기 실질 GDP 1.3% 성장…속보치比 0.1%P↑
2025년 12월 03일(수)
