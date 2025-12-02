본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

문화일반

"100번 돌려봐도 새로운 게 보이게"…8000억 흥행 비결

이종길기자

입력2025.12.02 17:32

시계아이콘00분 46초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

'주토피아2' 韓 스태프들이 밝힌 디테일 전쟁

영화 '주토피아 2' 스틸 컷

영화 '주토피아 2' 스틸 컷

AD
원본보기 아이콘

"애니메이터들끼리 하는 얘기가 있어요. '이 장면은 사람들이 분명 100번은 돌려볼 텐데, 100번을 봤을 때도 새로운 걸 발견할 수 있게 하자.'"


이현민 디즈니 애니메이터가 2일 화상 인터뷰에서 밝힌 '주토피아 2' 제작 원칙이다. 지난달 26일 개봉한 이 영화는 엿새간 225만 명을 동원했고, 전 세계에서 8180억원을 벌어들이며 올해 흥행 상위 10위권에 진입했다.

디즈니 제작진 700여 명이 4년간 만든 '주토피아 2'에는 한국인 스태프 세 명이 참여했다. 배경을 담당한 이숙희 슈퍼바이저와 이현민·최영재 애니메이터다.


이현민 디즈니 애니메이터

이현민 디즈니 애니메이터

원본보기 아이콘

영화는 전작보다 규모가 커졌다. 동물 5만 마리 이상이 등장하는 사막 축제, 수생 동물들의 습지 마켓 등 새로운 공간이 나온다. 이 슈퍼바이저는 "바다표범 등 1편에 없던 동물들이 어느 곳에 서식하는지 찾아보고 공부했다"고 말했다.


영화는 세계관을 확장하면서도 일관성을 유지한다. 2편의 시점이 1편이 끝난 지 일주일 뒤이기 때문이다. 이 애니메이터는 "1편 작업은 10년 전이지만, 영화 속에선 일주일밖에 안 지났기 때문에 캐릭터가 일관성을 갖는 게 중요했다"고 설명했다.

주인공 토끼 주디의 얼굴 하나를 잡는 데도 공을 들였다. 이 애니메이터는 "눈은 크게, 코와 입은 오밀조밀하게 그림 그리듯 하나하나 잡았다"며 "조금의 차이만 있어도 귀엽고 예쁜 데 차이가 난다"고 했다.


최 애니메이터는 "코의 씰룩거림, 찡그렸을 때 주름 등 표정을 표현해 계속 보고 싶을 정도로 매력 있는 캐릭터가 나오도록 노력했다"고 말했다.


이숙희 디즈니 슈퍼바이저

이숙희 디즈니 슈퍼바이저

원본보기 아이콘

영화는 말미에 속편을 암시하는 장면으로 끝난다. 이 애니메이터는 "언젠가 다시 그 캐릭터들을 애니메이팅할 기회가 생긴다면 너무 재밌을 것 같다"고 했다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"2030 멋지더라" 칭찬했지만…日관광객이 꼽은 韓 단점은? 한국인도 끄덕끄덕 "2030 멋지더라" 칭찬했지만…日관광객이 꼽은 韓 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"입술이 기관총처럼 움직여"…'Z세대 보수' 그녀는 문고리 권력

두 번 접는 스마트폰 '트라이폴드'…펼치면 10인치 대화면

쿠팡 탈퇴 왜 이리 복잡해?…"산 넘고 물 건너 바다 건너야" 분통

스트레스 풀려는 신입사원 혼밥 가려다…"같이 먹자" 부장님 말에 '깜짝'

말투와 몸짓 딱 히틀러인데?…극우 정치인 연설에 독일 발칵

치킨 한마리 맞아? 이젠 주문할때 메뉴판 'g' 확인하세요

올 수능, 가채점 분석하니…최상위권은 '영어'가 변수

새로운 이슈 보기