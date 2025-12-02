임태희 교육감 "대학·교육청, 원팀돼 유치원 방과후 과정 좋은 모델 만들 길"

'유치원 방과후 과정 인력풀 구축 업무협약' 체결

경기도교육청·주요 대학 간 상생 모델 구축 의미 있는 첫발

자격 갖춘 인력풀 구축으로 안정적인 방과후 과정 운영 지원

경기도교육청(교육감 임태희)이 경기도 소재 12개 대학교와 '유치원 방과후 과정 인력풀 구축을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다. 유치원 방과후 과정의 인력난 해결과 안정적인 돌봄 환경 조성을 위해 대학과 긴밀한 협력을 이어 나갈 계획이다.

임태희 경기도교육감 등 참석자들이 2일 경기도 소재 12개 대학교와 '유치원 방과후 과정 인력풀 구축을 위한 업무협약(MOU)'을 체결한 후 기념촬영을 하고 있다. 경기도교육청 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 협약은 유치원 방과후 과정의 사회적 요구가 지속적으로 증가함에 따라 추진됐다. 특히 방과후 과정 담당 인력 충원에 어려움을 겪는 현장의 고충을 해소하고, 인력풀 활용으로 질 높은 유치원 방과후 과정과 돌봄 서비스를 제공하고자 마련했다.

2일 남부청사에서 열린 업무협약식에는 임태희 교육감을 비롯해 도교육청 유아교육 담당자, 12개 대학 주요 관계자가 참석해 교육청과 대학 간 새로운 협력을 함께 축하했다.

협약에 참여하는 학교는 도내 12개 대학 ▲가천대 ▲경기대 ▲경민대 ▲경복대 ▲부천대 ▲성결대 ▲수원여자대 ▲안산대 ▲연성대 ▲오산대 ▲중부대 ▲평택대(가나다 순)이다. 이들 대학은 유아교육 및 아동보육 등 자격 양성과정을 갖춘 학교로, 경기도 권역을 안배해 선정했다.

주요 협약 내용은 ▲대학생(재학생·졸업생)을 활용한 방과후 과정 운영 인력풀 구성 및 운영 ▲인력풀 확대 및 안정화를 위한 인적·행정적 지원 등이다.

도교육청은 대학에서 관련 자격을 갖춘 학생 중 희망자를 대상으로 '유치원 방과후 과정 인력풀'을 누리집에 구축해 운영해 나갈 예정이다. 각 유치원은 별도의 채용 공고 절차 없이 인력풀에 등록된 인재를 채용할 수 있어 인력난 해소와 행정업무 경감에 큰 도움이 될 것으로 전망된다. 또한 기존 방과후 과정 담당자들도 계약 만료 시 인력풀 등재가 가능하다.

특히 이번 협약은 예비 교원인 대학생과 졸업생들에게 다양한 현장 경험과 취업 기회를 제공한다는 점에서 청년 실업률 감소에도 기여할 것으로 기대된다.

임 교육감은 협약식에서 "학교에서 교사가 학생의 성장에 가장 큰 영향을 주듯이 유아교육 현장에서 제일 중요한 것은 선생님"이라면서 "최고의 역량을 갖춘 12개 대학이 교육청과 함께 방과후 과정 인력풀 구축에 함께해 주신 것에 깊이 감사드린다"고 말했다.

이어 "영유아교육을 받는 어린이와 부모님에게 경기도교육청은 최고의 교육을 할 수 있는 준비가 되어 있다는 믿음을 드리고 싶다"면서 "대학과 교육청이 '원팀'이 되어 전국 어디에서도 모델로 삼을 수 있도록 유치원 방과후 모델을 함께 만들어가 주시기를 부탁드린다"고 말했다.





이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



