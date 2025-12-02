안산 반월·시화스마트그린산단에 AX 실증사업 추진

산업부 'AX 실증 산단 구축' 공모 선정…국비 140억 확보

안산시가 반월·시화스마트그린산단의 인공지능 전환(AX·AI Transformation) 구축 사업을 본격 추진한다.

안산시는 반월·시화 스마트그린산단이 산업통상자원부가 공모한 'AX실증산단 구축사업'에 선정돼 국비 140억 원을 확보했다고 2일 밝혔다.

AX란 AI 기술을 조직·산업 전반에 적용해 업무수행 방식과 제품, 서비스 전반 등 비즈니스 모델을 새롭게 바꾸는 과정을 의미한다. 산업부는 이번 공모사업을 통해 전국 10개 스마트그린산단을 대상으로 ▲AX 인프라 구축 ▲기업 AX 실증지원 등을 통해 노후화된 산업단지를 스마트화하고 산단의 고부가가치화 및 기존 산업구조의 질적 전환을 유도한다.

시는 공모 선정에 따라 한국산업단지공단 경기지역본부 주관으로 ▲경기도 ▲안산시 ▲시흥시 ▲한양대학교 ERICA ▲한국공학대학교 ▲한국생산기술연구원 ▲㈜티엘비 ▲㈜에스엘미러텍이 컨소시엄을 구성, 반월·시화스마트그린산업단지의 AX 전환을 위한 산단 입주기업 공용 인프라 구축 및 기업 실증 지원을 진행한다.

시는 이번 사업에서 산단 내 AX를 경험할 수 있는 테스트베드를 구축해 AI 공급·수요기업, 연구기관이 AI 기술을 연구·실증할 수 있도록 재정 지원을 이어간다는 계획이다.

시는 특히 정부의 디지털 산업단지화 정책, 국가 첨단 전략산업 육성 정책 등 국가 정책사업 흐름에 발맞춰 AX 기술을 AI, 확장현실(XR), 5G 등 다양한 전략기술과 연계한다는 방침이다.

이민근 안산시장은 "기업의 AI 전환과 스마트 제조 혁신을 가속화해 디지털 산업의 메카로 도약하도록 행정·재정 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





