영주시, 장수면 우곡천 ‘하천재해예방사업’ 본격화

영주시는 최근 이상기후로 인한 침수와 자연재해 피해를 막기 위해 장수면 일대 우곡천을 대상으로 '하천재해예방사업'을 본격 추진한다고 2일 전했다.

이 사업은 태풍과 집중호우 등 극한 기상 상황에서 반복되는 하천 범람과 침수 피해를 근본적으로 차단하기 위해 추진된다. 영주시는 재해 취약 지역을 선제적으로 발굴하고 정비해 시민의 생명과 재산을 보호하는 지속 가능한 재해 안전 체계를 구축한다는 계획이다.

우곡천은 장수면 갈산리에서 화기리까지 이어지는 지방하천으로, 순수 하천 구간은 4.7㎞, 제방·교량 등 구조물 설치 및 보강 구간은 총 6.23㎞에 달한다.

시는 총 300억원을 투입해 △하천 정비 4.7㎞ △노후 교량 4개소 개체 △하상 및 제방 보강 △통수단면 확장 △시설물 현대화 등을 추진할 예정이다.

영주시는 이번 사업을 통해 장수면 지역 홍수 위험을 크게 낮추는 한편, 기후변화에 대응할 수 있는 탄력적 하천관리 체계를 마련해 지역 주민의 삶의 질 향상과 지속 가능한 발전에도 기여할 것으로 기대하고 있다.

사업 기간은 2028년까지며, 현재 실시설계 등 사전 절차를 마무리하고 발주 단계에 있다. 시는 내년 1월 착공을 목표로 사업을 본격 추진하며, 공사 기간 주민 불편을 최소화하고 사업 효과를 극대화하기 위해 지역 의견 수렴과 현장 관리에도 만전을 기할 계획이다.

유정근 영주시장 권한대행은 "우곡천 하천재해예방사업은 시민의 생명과 재산을 보호하기 위한 최우선 과제이자 도시 안전 수준을 한 단계 높이는 핵심 사업"이라며 "변화하는 기후위기에 능동적으로 대응해 누구나 안심하고 생활할 수 있는 안전한 도시 기반을 만들어가겠다"고 말했다.





