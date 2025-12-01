본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

신한은행, 외국인 고객 전용 'SOL 글로벌' 개편

김혜민기자

입력2025.12.01 14:21

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

신한은행은 국내 거주 외국인 고객의 비대면 금융 접근성을 높이기 위해 외국인 고객 전용 애플리케이션 'SOL 글로벌(Global)'을 전면 개편했다고 1일 밝혔다.

신한은행, 외국인 고객 전용 'SOL 글로벌' 개편
AD
원본보기 아이콘

이 앱은 한국어를 포함한 16개국 언어를 지원하는 외국인 전용 모바일 뱅킹 플랫폼이다. 외국인 고객 대상 계좌 개설, 환전, 대출 등 주요 금융 서비스를 제공한다.


이번 개편을 통해 외국인 고객의 회원가입 절차를 기존 7단계에서 4단계로 간소화했다. 화면 구성 등 UI·UX도 직관적으로 개편해 외국인 고객의 이용 편의성을 도모했다. 입출금, 주요 금융거래 등 핵심 업무를 이용할 경우 추가 인증 수단을 적용해 전자금융 사고 예방을 위한 보안도 강화했다.

신한은행은 이달 중 외국인 전용 신용대출 상품 'SOL 글로벌론'도 탑재해, 외국인 고객이 계좌 개설부터 대출 신청까지 전 과정을 비대면으로 이용할 수 있도록 지원할 예정이다. 신한은행 관계자는 "앞으로도 외국인 고객 맞춤형 디지털 금융서비스를 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'연예인 다수와 친분' 유명 유튜버 남편에 120억 빌려줬다…급전 당겨 놓고 '자기자금' 상장사 인수에 활용[기로의상장사]엑스큐어② '연예인 다수와 친분' 유명 유튜버 남편에 120억 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

장바구니 담으려다 "언제 이렇게 비싸졌지?"…'피시플레이션'에 서민들 한숨

SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

1도 낮추면 월 5000원, 껴 입으면 1만원…겨울철 돈 버는 똑똑한 난방법은?

의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

5개월간 탐지 실패한 쿠팡…'결제정보' 안 뚫린거 맞아?

내년부터 증권거래세 상향…코스피 0.05%, 코스닥 0.20%

새로운 이슈 보기